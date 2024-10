KDH kritizuje zámer zriadenia národného mediálneho úradu

Bratislava 9. októbra (TASR) - Opozičné KDH kritizuje zámer zriadiť národný mediálny úrad. Tvrdí, že úrad má byť bičom na všetkých neposlušných novinárov a "vládny valec" chce takto zavrieť ústa novinárom. Odmieta aj ďalšie navrhované zmeny v mediálnej oblasti.



"Fico s Dankom chcú mať takto pod kontrolou kontrolu verejnej moci, ktorá je vo vyspelých demokratických spoločnostiach aj v rukách novinárov. Podmienku povinného členstva v stavovskej žurnalistickej organizácii si naposledy pamätáme z čias totalitného vojnového Slovenského štátu a je viac ako smutné konštatovať, že mocichtivosť súčasnej vládnej koalície siaha až k manierom totalitných režimov. Je to veľmi nebezpečné a KDH je rozhodne proti takýmto zámerom," uviedlo KDH v stanovisku, ktoré TASR zaslala jeho hovorkyňa Lenka Kovár. Vláda podľa KDH stupňuje svoj tlak na novinárov tým, že chce zaviesť nový štátny cenzorský úrad.



Hnutie zároveň poukazuje na to, že politická angažovanosť niektorých médií i novinárov v prospech politických strán ide často za hranicu objektívneho a vyváženého informovania. "Je však úlohou kontrolných orgánov, ako je Tlačovo-digitálna rada SR, ktorá pôsobí v oblasti etickej samoregulácie novinárov, ale najmä Úradu pre mediálne služby, ktorému sa v poslednom období dokonca zvýšili kompetencie, aby na mediálny priestor dohliadali a v prípade akejkoľvek disproporcie rázne konali," dodala hovorkyňa KDH. Hnutie vláde pripomína aj nedávno prijatý európsky akt o slobode médií, ktorý je pre Slovensko záväzný a s ktorým sú podľa KDH vládne zámery cenzurovania novinárov v príkrom rozpore.



Zriadenie národného mediálneho úradu avizuje premiér Robert Fico (Smer-SD). Poukazuje i na potrebu zavedenia práva na opravu a odpoveď a uvažuje aj nad úpravou povinností potrebných pre výkon práce novinára. "Advokát, notár, sudca, právnik musí mať vysokoškolské právnické vzdelanie. Prečo by nemalo platiť, že novinárom bude iba ten, kto je buď žurnalista vyštudovaný alebo absolvoval nejakú rekvalifikáciu? Mali by ste byť súčasťou možno nejakých stavovských organizácií, kde budete mať nejaké disciplinárne konania, podobne ako majú advokáti," odkázal v utorok (8. 10.) Fico novinárom. O zámere mediálnej reformy hovoril aj líder SNS Andrej Danko.