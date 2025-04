KDH kritizuje, že nová nemocnica má byť postavená cez rezort obrany

Bratislava 29. apríla (TASR) - Opozičné KDH kritizuje, že nová národná nemocnica v Bratislave má byť postavená cez Ministerstvo obrany (MO) SR. Trvá na tom, aby výstavby nemocníc na Slovensku boli za štandardných podmienok. Zámer o vybudovaní novej národnej nemocnice v Bratislave tak podľa hnutia nevyzerá. Informovali o tom poslanci Peter Stachura a František Majerský (obaja KDH) na utorkovej tlačovej konferencii.



„Ja mám podozrenie na tunelovanie štátnych peňazí, ak to pôjde cez MO bez verejného obstarávania,“ upozornil Stachura. Hnutie chce vedieť, či má byť nová nemocnica financovaná z rozpočtu MO alebo z európskych financií. Zároveň, čo bude s Rázsochami. Taktiež ho zaujíma, ako bude zabezpečená transparentnosť finančných zdrojov na nemocnicu či kto bude niesť zodpovednosť za tieto zdroje. „Chceme, aby bola národná univerzitná nemocnica v Bratislave rýchlo, aby bola komplexná, v tom sa zhodneme aj s kolegami z Hlasu, ale musí to byť za štandardných podmienok,“ dodal.



V bratislavských Vajnoroch na pozemku ministerstva obrany by sa mala vybudovať nová Národná nemocnica generála Milana Rastislava Štefánika. Na projekt má byť alokovaných takmer 200 miliónov eur z plánu obnovy. Začať chcú stavať ešte tento rok. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) prinesie v stredu (30. 4.) na výjazdové rokovanie vlády do Malej Lehoty materiál na výstavbu národnej nemocnice.



S výstavbou novej národnej univerzitnej nemocnice sa pôvodne počítalo na bratislavských Rázsochách. Vláda neskôr odobrila výstavbu v Ružinove.