KDH: Kultúra a šport potrebujú okamžitú pomoc

Bratislava 2. októbra (TASR) - Mimoparlamentné KDH víta kroky vlády v boji s dôsledkami koronakrízy v kultúre a športe, no upozorňuje, že mnohé organizácie i jednotlivci bojujú o činnosť i prežitie a potrebujú urýchlenú pomoc. Procesu podľa strany chýba koordinácia.







Stav, v ktorom sa dnes nachádzajú mnohí, zvlášť umelci a iní kreatívci, športovci, ale aj hoteliéri, už podľa KDH nevyvoláva otázku či, ale kedy majú prísť primerané kompenzačné finančné opatrenia.







KDH víta snahu vlády viesť dialóg so zástupcami oblastí kultúry a športu, zároveň upozorňuje, že procesu pomoci chýba koordinácia. "Z ministerstiev hospodárstva, investícií, kultúry či financií sme počuli viaceré avíza o ochote pomôcť ľuďom z kultúry a športu, ktorí sú zasiahnutí aktuálnou krízou. Veríme, že v najbližších dňoch dôjde ku koordinovanému postupu, ktorý pomôže urýchlene im podať konkrétnu pomocnú ruku. Ak to bude trvať príliš dlho, na pomoc môže byť v mnohých prípadoch neskoro," uviedol predseda kresťanských demokratov Milan Majerský.