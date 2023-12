KDH: Kvalifikácia a registrácia lekárov by sa mala dať overiť

Bratislava 21. decembra (TASR) - Kvalifikáciu a registráciu lekárov by chcelo Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) overovať na webe. Majú sa tak zastaviť podvodníci v zdravotníctve. Návrh predstavilo na štvrtkovom brífingu.



"Navrhujeme, aby každý občan na Slovensku mal možnosť si cez Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou overiť, či daný lekár je skutočne lekár so špecializáciou, registráciou vo svojej komore a či môže vykonávať zdravotnú starostlivosť tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia," uviedol poslanec parlamentu Peter Stachura (KDH).



Upozornil, že sa na Slovensku viackrát stalo, že sa osoby vydávali za lekárov či zdravotníkov, aj keď nimi neboli, alebo nemali dostatočnú špecializáciu. "Tieto podvody, ktoré sa stávajú, sú nebezpečné pre našich pacientov, pretože ich môžu ohroziť na zdraví," ozrejmil.



Podotkol, že sú si vedomí, že koalícia nemusí návrh schváliť. Požiadali preto aj ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú (Hlas-SD), aby sa s nimi stretla. "Veríme, že nájde širokú podporu takisto v koalícii aj opozícii, lebo je to dobrá vec pre pacienta," dodal poslanec František Majerský (KDH).