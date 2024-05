KDH: Kvalita života na Slovensku sa po vstupe do Únie výrazne zlepšila

Bratislava 1. mája (TASR) - Kvalita života na Slovensku sa po vstupe do Európskej únie (EÚ) výrazne zlepšila. Slovensko dostáva podstatne viac peňazí, ako do spoločnej európskej kasy dáva. Na sociálnej sieti na to poukázalo KDH pri príležitosti 20. výročia vstupu SR do Únie.



"Z európskych peňazí sa stavajú a rekonštruujú školy, škôlky a nemocnice, budujú cesty, modernizujú železnice, zlepšujú zručnosti a kvalifikácia, podporujú pracovné miesta, chráni životné prostredie a realizujú ďalšie projekty, čo napomáha rozvoju krajiny," skonštatovalo opozičné hnutie.



Slovensko podľa KDH profituje z prístupu k jednotnému trhu EÚ, čo znamená voľný pohyb kapitálu, služieb, tovaru a pracovníkov, a to podporuje rast hospodárstva. "Eurom platíme v 20 krajinách a neprerábame na kurzoch. Všade máme jednotnú záruku dva roky, tovar kúpený cez internet môžeme vrátiť do 14 dní, v EÚ sa zrušili roamingové poplatky," vysvetlilo.



Voľný pohyb osôb v rámci EÚ umožňuje Slovákom cestovať a pracovať v iných členských štátoch bez obmedzení. Bez víz sa môžu dostať do 184 krajín sveta vrátane USA a Kanady, priblížilo KDH. Pripomína, že slovenský pas je vďaka tomu deviatim najsilnejším pasom na svete. Na prácu v Únii tiež nepotrebujú Slováci pracovné povolenie, funguje aj kultúrna výmena a vzdelávanie.



Za výhodu členstva v EÚ považuje hnutie aj mier, stabilitu a prosperitu. Tvrdí, že ide o priestor, kde sa ctí ľudská dôstojnosť, demokracia, ľudské práva, právny štát, rovnosť a sloboda.