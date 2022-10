KDH: Máme najviac poslancov miest a obcí spomedzi politických strán

Bratislava 30. októbra (TASR) - Do funkcie poslancov miest a obcí bolo zvolených 2276 kandidátov za KDH. Podľa hnutia majú najviac poslancov miest a obcí spomedzi všetkých politických strán na Slovensku. TASR o tom informovala hovorkyňa KDH Lenka Halamová.



Do funkcie starostu bolo podľa nej zvolených vyše 180 kandidátov KDH oproti 157 v minulých voľbách. Doplnila, že vo voľbách bolo za KDH úspešných sedem primátorov miest a 39 krajských poslancov. Post šéfa Prešovského kraja obhájil opätovne líder hnutia Milan Majerský. "KDH týmto potvrdilo svoju výraznú silu v regionálnej politike a o tento výborný výsledok sa bude chcieť oprieť aj v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch i na celoslovenskej úrovni," vyhlásila hovorkyňa.



Hnutie je podľa Halamovej odhodlané rásť ďalej a byť dôležitou voľbou pre všetkých, ktorí si želajú dôstojný život na Slovensku. Získané hlasy pre svojich kandidátov vníma KDH ako prejavy dôvery a podpory, vďaka ktorým môže budovať lepší život v obciach, mestách a krajoch. "Veríme, že každý zvolený zástupca do samospráv urobí všetko pre zlepšenie a skvalitnenie života v regiónoch Slovenska," dodala.