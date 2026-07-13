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KDH: Minister školstva T. Drucker vnáša do školstva chaos a byrokraciu
Hnutie upozorňuje na nebezpečný trend centralizácie a posilňovania štátnej či politickej moci na úkor rodičov a odborníkov.
Autor TASR
Bratislava 13. júla (TASR) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) kritizuje legislatívne kroky ministerstva školstva. Návrhy, ktoré rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania v termíne od 18. júna do začiatku júla, označuje hnutie za „ďalší výstrel bez výstrahy“. Podpredseda KDH Ján Horecký na pondelkovej tlačovej konferencii uviedol, že namiesto skutočnej podpory prináša štát tretiu vlnu arogancie a strpčovania práce a života v školstve.
Hnutie upozorňuje na nebezpečný trend centralizácie a posilňovania štátnej či politickej moci na úkor rodičov a odborníkov. Zmeny zasahujú do doterajšieho fungovania tým, že sa napríklad už nebude vyžadovať informovaný súhlas rodičov, ak výchovno-vzdelávaciu aktivitu vykonáva priamo štátny orgán. KDH tiež varuje pred neprimeraným posilnením kompetencií regionálnych úradov školskej správy (RÚŠS) na úkor zriaďovateľov škôl, a to najmä pri výberových konaniach na riaditeľov. Horecký poukázal aj na hrozbu výmazu základných škôl ako organizačných zložiek spojených škôl v prípade, že nedosiahnu stanovený minimálny počet žiakov.
Podpredseda KDH kritizuje atmosféru a filozofiu, ktorú ministerstvo svojimi krokmi navodzuje. Poukázal pritom napríklad na povinnú prítomnosť inšpektora pri preskúšaní žiaka na domácom vzdelávaní či povinnú rediagnostiku všetkých žiakov s mentálnym postihnutím bez ohľadu na akýkoľvek individuálny prístup.
Podľa Horeckého tieto zmeny „nie sú žiadnou reformou, ale prehlbujúcim sa chaosom a antireformnou záťažou v podobe byrokracie a mikromanažmentu, ktorá učiteľov oberá o čas a znechucuje im prácu.“ Školy budú, ako tvrdí bývalý minister školstva, zaťažované novými formálnymi povinnosťami, ako je zverejňovanie zápisníc z pedagogickej rady, rady školy aj školského parlamentu.
KDH plánuje proti predloženým zmenám postupovať konštruktívnou kritikou a snahou pomôcť systému. „V Národnej rade SR pripravíme k tejto legislatíve vlastné pozmeňujúce návrhy a budeme pokračovať v odborných rokovaniach s aktérmi vzdelávania aj relevantnými politickými stranami,“ dodal poslanec Národnej rady SR Gabriel Paľa (KDH).
Hnutie upozorňuje na nebezpečný trend centralizácie a posilňovania štátnej či politickej moci na úkor rodičov a odborníkov. Zmeny zasahujú do doterajšieho fungovania tým, že sa napríklad už nebude vyžadovať informovaný súhlas rodičov, ak výchovno-vzdelávaciu aktivitu vykonáva priamo štátny orgán. KDH tiež varuje pred neprimeraným posilnením kompetencií regionálnych úradov školskej správy (RÚŠS) na úkor zriaďovateľov škôl, a to najmä pri výberových konaniach na riaditeľov. Horecký poukázal aj na hrozbu výmazu základných škôl ako organizačných zložiek spojených škôl v prípade, že nedosiahnu stanovený minimálny počet žiakov.
Podpredseda KDH kritizuje atmosféru a filozofiu, ktorú ministerstvo svojimi krokmi navodzuje. Poukázal pritom napríklad na povinnú prítomnosť inšpektora pri preskúšaní žiaka na domácom vzdelávaní či povinnú rediagnostiku všetkých žiakov s mentálnym postihnutím bez ohľadu na akýkoľvek individuálny prístup.
Podľa Horeckého tieto zmeny „nie sú žiadnou reformou, ale prehlbujúcim sa chaosom a antireformnou záťažou v podobe byrokracie a mikromanažmentu, ktorá učiteľov oberá o čas a znechucuje im prácu.“ Školy budú, ako tvrdí bývalý minister školstva, zaťažované novými formálnymi povinnosťami, ako je zverejňovanie zápisníc z pedagogickej rady, rady školy aj školského parlamentu.
KDH plánuje proti predloženým zmenám postupovať konštruktívnou kritikou a snahou pomôcť systému. „V Národnej rade SR pripravíme k tejto legislatíve vlastné pozmeňujúce návrhy a budeme pokračovať v odborných rokovaniach s aktérmi vzdelávania aj relevantnými politickými stranami,“ dodal poslanec Národnej rady SR Gabriel Paľa (KDH).