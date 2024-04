KDH namieta zmenu rozhodnutia o Rázsochách, chce odvolať Dolinkovú

Bratislava 26. apríla (TASR) - Opozičné KDH kritizuje rozhodnutie ministerstva zdravotníctva (MZ), že miesto koncovej univerzitnej nemocnice na bratislavských Rázsochách sa má prestavať nemocnica v Ružinove a na Rázsochách má vzniknúť detská nemocnica. Považuje to za neodborné rozhodnutie s negatívnymi dôsledkami na pacientov. Začalo preto so zberom podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej chce odvolávať ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú (Hlas-SD).



"O novej nemocnici v Ružinove nevieme vôbec nič. Tento projekt začne úplne od nuly, iba s časťou projektovej dokumentácie z Rázsoch, pričom nemocnica v Ružinove nemá ani dostatok pozemkov na výstavbu novej nemocnice," poznamenal poslanec KDH František Majerský. Tvrdí, že nemocnica na Rázsochách mala základné predpoklady, aby sa v dohľadnej dobe mohla začať stavať, pričom štúdia rezortu zdravotníctva má rátať s dokončením nemocnice v Ružinove až v roku 2038. "Nepokračovaním v projekte Rázsochy dôjde k škode v desiatkach miliónov eur, ktoré boli na túto nemocnicu doposiaľ vyčerpané, čo sú náklady na jednu okresnú nemocnicu," podotklo KDH.



Poslanec hnutia Peter Stachura vidí v "pochovaní" projektu Rázsochy odborný a medicínsky rozmer. Ozrejmil, že malo ísť o komplexnú koncovú nemocnicu, ktorá by s ostatnými súčasťami Univerzitnej nemocnice Bratislava vedela zabezpečiť starostlivosť o všetkých ťažkých pacientov na Slovensku. Tvrdí, že ak sa postaví nová nemocnica v Ružinove, časť zdravotnej starostlivosti univerzitnej nemocnice sa bude musieť presunúť aj do súkromnej nemocnice Bory. "Čím štát stratí dosah na svoju kľúčovú nemocnicu, ktorá má zabezpečiť jedinečné výkony pre všetkých občanov v krajine a zároveň má byť národným centrom pre vedu a vzdelávanie," doplnil.



Rozhodnutie rezortu kritizuje aj opozičné hnutie Slovensko. Opätovne vyzvalo opozíciu k podpore návrhu na odvolanie ministerky. "Dvanásť rokov trvalo predchádzajúcej vládnej garnitúre Smeru-SD, aby sa rozhodli, kde štát postaví koncovú univerzitnú nemocnicu v Bratislave - na Rázsochách. Dnes sme sa dozvedeli, že tomu tak nebude. Sľubujú nám ju za ďalších štrnásť rokov v Ružinove, kde nič nie je pripravené. Veríme, že toto je posledná kvapka v pohári trpezlivosti našich opozičných kolegov, ktorí nám už teraz dodajú podpisy na odvolanie ministerky Dolinkovej," uviedol poslanec za hnutie a exminister zdravotníctva Marek Krajčí.