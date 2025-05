KDH: Naša sloboda bola draho vykúpená obeťami 2. svetovej vojny

Bratislava 8. mája (TASR) - Sloboda a mier boli draho vykúpené obeťami druhej svetovej vojny, práve im je potrebné vzdať hold a uctiť si ich pamiatku. Pri príležitosti 80. výročia ukončenia 2. svetovej vojny to uviedol predseda KDH Milan Majerský, ktorý si spolu s kolegami z hnutia pripomenul štvrtkové výročie pri Pamätníku oslobodenia v Sade SNP v Žiline.



Poukázal na to, že v 2. svetová vojna si vyžiadala desiatky miliónov obetí. „Boli to mladí chlapci, ktorých mocní vtedajšieho sveta poslali na smrť, aby si uzurpovali moc. Boli to tiež nevinní trpiaci civilisti, ženy i deti - tí všetci sú obeťami hroznej vojny. A práve im sme sa prišli pokloniť,“ zvýraznil.



Upozornil zároveň na súčasnú absenciu empatie, snahy o spoluprácu a vzájomné pochopenie, ktoré môžu viesť k zopakovaniu hrozného scenára globálneho konfliktu. Vyzval preto na zabránenie možného vzniku vojen i ukončenie tých, ktoré prebiehajú.



„Nesmieme podporovať agresorov a diktátorov v ich snahe rozširovať svoje územie a svoju moc,“ zdôraznil ďalej s výčitkou KDH smerovanou k predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi (Smer-SD). „Jasne hovoríme, že premiér nemal ísť v čase, keď Rusko stále útočí na Ukrajinu, na oslavy konca 2. svetovej vojny do Moskvy. Nezastupuje tam totiž všetkých občanov Slovenska,“ vyhlásil.