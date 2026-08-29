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KDH: Naši predkovia sa v SNP postavili proti zlu

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Na archívnej snímke Marián Čaučík. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Sloboda podľa KDH nie je samozrejmosťou.

Autor TASR
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Bratislava 29. augusta (TASR) - Opozičné KDH považuje Slovenské národné povstanie (SNP) za kľúčovú udalosť slovenských dejín. Išlo o udalosť, keď sa naši predkovia dokázali postaviť proti zlu a obetovať svoje životy za slobodu. Hnutie to uviedlo v príspevku na sociálnej sieti pri príležitosti 82. výročia Povstania.

„Pred 82 rokmi sa tisíce ľudí rozhodli postaviť nacizmu, hoci tým riskovali slobodu i vlastný život. Boli medzi nimi ľudia rôzneho pôvodu, presvedčenia aj vierovyznania. Spojilo ich však to podstatné: videli zlo a odmietli pred ním ustúpiť,“ poznamenal podpredseda KDH Marián Čaučík.

Sloboda podľa KDH nie je samozrejmosťou. „Aj dnes vidíme, že veľa ľudí vo svete za ňu musí bojovať. Práve z toho dôvodu je potrebné si pripomínať dni ako SNP a 17. november. Pripomínať si našu minulosť a učiť sa z nej,“ dodali kresťanskí demokrati na sociálnej sieti.

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