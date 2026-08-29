< sekcia Slovensko
KDH: Naši predkovia sa v SNP postavili proti zlu
Sloboda podľa KDH nie je samozrejmosťou.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 29. augusta (TASR) - Opozičné KDH považuje Slovenské národné povstanie (SNP) za kľúčovú udalosť slovenských dejín. Išlo o udalosť, keď sa naši predkovia dokázali postaviť proti zlu a obetovať svoje životy za slobodu. Hnutie to uviedlo v príspevku na sociálnej sieti pri príležitosti 82. výročia Povstania.
„Pred 82 rokmi sa tisíce ľudí rozhodli postaviť nacizmu, hoci tým riskovali slobodu i vlastný život. Boli medzi nimi ľudia rôzneho pôvodu, presvedčenia aj vierovyznania. Spojilo ich však to podstatné: videli zlo a odmietli pred ním ustúpiť,“ poznamenal podpredseda KDH Marián Čaučík.
Sloboda podľa KDH nie je samozrejmosťou. „Aj dnes vidíme, že veľa ľudí vo svete za ňu musí bojovať. Práve z toho dôvodu je potrebné si pripomínať dni ako SNP a 17. november. Pripomínať si našu minulosť a učiť sa z nej,“ dodali kresťanskí demokrati na sociálnej sieti.
„Pred 82 rokmi sa tisíce ľudí rozhodli postaviť nacizmu, hoci tým riskovali slobodu i vlastný život. Boli medzi nimi ľudia rôzneho pôvodu, presvedčenia aj vierovyznania. Spojilo ich však to podstatné: videli zlo a odmietli pred ním ustúpiť,“ poznamenal podpredseda KDH Marián Čaučík.
Sloboda podľa KDH nie je samozrejmosťou. „Aj dnes vidíme, že veľa ľudí vo svete za ňu musí bojovať. Práve z toho dôvodu je potrebné si pripomínať dni ako SNP a 17. november. Pripomínať si našu minulosť a učiť sa z nej,“ dodali kresťanskí demokrati na sociálnej sieti.