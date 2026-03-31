KDH: Návrh o úprave voľby zo zahraničia je v rozpore s ústavou
Zrušenie voľby poštou a jej obmedzenie výlučne na ambasády považuje KDH za čistý politický kalkul.
Autor TASR
Bratislava 31. marca (TASR) - Návrh Smeru-SD na zmenu pravidiel hlasovania v parlamentných voľbách zo zahraničia je v rozpore s ústavou. Tvrdí to opozičné KDH. Odvoláva sa pritom na svoje analýzy. Hnutie zároveň deklaruje, že ak by bol návrh prijatý, napadne ho na Ústavnom súde SR. TASR o tom informovali z komunikačného oddelenia KDH.
Zrušenie voľby poštou a jej obmedzenie výlučne na ambasády považuje za čistý politický kalkul. „Podľa našich analýz ide dokonca o rozpor s ústavou. Zastupiteľských úradov je vo svete málo a koalícia tak z občanov v zahraničí robí voličov druhej kategórie,“ uviedlo hnutie. Navyše poukazuje na to, že v návrhu je skrytá povinná elektronická registrácia, čím návrh podľa neho komplikuje situáciu starších ľudí.
Rozšírenie na prezidentské voľby bez možnosti voliť poštou považuje KDH len za dymovú clonu. Rovnako vníma aj zvýšenie volebnej kaucie. O jej úprave by sa po rokoch podľa neho dalo férovo diskutovať, no Smer-SD ju podľa KDH len účelovo pribalil do tohto návrhu.
„Ak tento zákon koalícia pretlačí, okamžite ho napadneme na Ústavnom súde. Vyzývame vládu, aby od tohto zámeru upustila,“ dodalo hnutie.
Novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva predložili do parlamentu poslanci za Smer-SD. Zaviesť sa ňou má nový spôsob hlasovania v zahraničí - po novom sa má voliť na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Novela takisto mení výšku volebnej kaucie pre voľby do Národnej rady SR a do Európskeho parlamentu.
