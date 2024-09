KDH: Navrhnúť šéfa Národnej rady môže aj opozícia

Bratislava 8. septembra (TASR) - Ak sa vládna koalícia nevie dohodnúť na novom predsedovi Národnej rady (NR) SR, kandidáta môže navrhnúť aj opozícia. Skonštatovalo to pre TASR opozičné KDH. Kresťanských demokratov teší, že ich poslanec František Mikloško požíva dôveru iných parlamentných strán. KDH to uviedlo v reakcii na vyjadrenie šéfa SaS Branislava Gröhlinga, ktorý by chcel, aby spoločným kandidátom opozície na predsedu NR SR bol Mikloško.



Hnutie pripomenulo, že Mikloško už funkciu predsedu parlamentu v minulosti zastával a je výraznou osobnosťou politických dejín. KDH v stanovisku neuviedlo, či by sa Mikloško o funkciu chcel uchádzať.



"Pre nás je kľúčové, aby predsedom NR SR bola dôveryhodná osobnosť, aby neboli pochybnosti o jeho kredibilite, aby to bol človek, ktorý dokáže viesť dialóg so všetkými politickými stranami vrátane opozičných strán, aby došlo k upokojeniu napätej politickej situácie v našej krajine," uviedlo hnutie v stanovisku, ktoré TASR zaslala hovorkyňa Lenka Kovár.



KDH považuje skutočnosť, že koalícia nedokázala mesiace vygenerovať predsedu parlamentu za škandál predovšetkým štátnický, pretože ide o jednu z najvyšších ústavných funkcií v štáte. "Vidíme tiež, že sa neobsadenie funkcie používa ako žolík na 'bártrovanie' iných funkcií v rámci koalície, čo v KDH považujeme za nedôstojné voči našim občanom a nedôstojné aj k našim partnerom z iných štátov," doplnila hovorkyňa.



Gröhling povedal, že ešte v júni opozičným kolegom navrhoval postaviť vlastného kandidáta na šéfa parlamentu. Chcel by, aby za opozíciu kandidoval František Mikloško.



Opozičné PS v reakcii uviedlo, že diskusiu o spoločnom opozičnom kandidátovi na predsedu parlamentu tiež iniciovalo už pred letom. Voľbu predsedu NR SR navrhlo PS ako bod na schôdzu, ktorá sa začína v utorok (10. 9). "O tejto iniciatíve budeme komunikovať po dosiahnutí vzájomnej dohody a spoločne," uviedli pre TASR z mediálneho oddelenia PS.



Koalícia sa stále nedohodla na novom predsedovi NR SR. Post je neobsadený od apríla, keď zvíťazil Peter Pellegrini v prezidentských voľbách. Podľa koaličnej zmluvy patrí miesto Hlasu-SD, ale nárokuje si naň aj šéf SNS Andrej Danko. Premiér Robert Fico (Smer-SD) povedal, že situácia sa môže vyvinúť tak, že buď sa stane predsedom Danko, alebo do konca volebného obdobia bude viesť parlament podpredseda NR SR Peter Žiga (Hlas-SD).