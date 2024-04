KDH navrhuje garanciu bezplatného objednávania k lekárovi

Bratislava 25. apríla (TASR) - Kresťanskí demokrati chcú presadiť, aby sa na pacienta nemohli preniesť náklady spojené s manažmentom zdravotnej starostlivosti. Poukazujú na to, že podľa platnej legislatívy sú poplatky za poskytnutie konkrétneho termínu u lekára zakázané, no v praxi sa to často obchádza. Návrh novely zákona k tejto problematike predložili do Národnej rady (NR) SR. Ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú (Hlas-SD) vyzvali, aby si ho osvojila, prípadne podporila.



"V našom zákone je napísané, že manažment pacienta je poskytovaním zdravotnej starostlivosti a je to bezplatná služba. (...) My sme skvelý národ, ktorý si vie vymyslieť rôzne okľuky. Tak sa to vymyslelo tak, že ak to poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, teda konkrétny lekár alebo ambulancia, deleguje na neposkytovateľa zdravotnej starostlivosti, tak tam už zákon neplatí," poznamenal poslanec Peter Stachura (KDH).



Pacienti sa tak podľa neho často musia k lekárovi na konkrétny termín objednávať za poplatok cez súkromné internetové portály. "Nemáme krajinu v Európe, kde by sa muselo zaplatiť za to, že sa objednávate k lekárovi, keď má zmluvu so zdravotnými poisťovňami," dodal. Novelou chcú presadiť, aby sa takéto náklady nemohli preniesť na pacienta.



Problémom je podľa poslanca aj to, že u niektorých lekárov sa nemožno na konkrétny termín objednať. KDH chce preto zaviesť pre lekárov povinnosť vyhradiť si časť ordinačných hodín na objednávanie.



Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pre TASR reagovalo, že v súčasnom systéme úhrad chce zaviesť transparentnosť, primárne chce ochrániť sociálne najslabšie skupiny. "Aby títo pacienti neodkladali návštevu lekára z dôvodu obavy z výšky poplatkov," uviedli z komunikačného oddelenia rezortu. Ministerstvo deklarovalo, že aktuálne pracuje na audite poplatkov a doplatkov u lekárov. Pacientom pripomenulo, že ak majú podozrenie na neoprávnený výber poplatku, môžu sa so žiadosťou o prešetrenie obrátiť na príslušný samosprávny kraj. Na otázku TASR, či návrh KDH podporí, neodpovedalo.