KDH navrhuje jeden voľný piatok v mesiaci pre pracujúce matky

Bratislava 5. mája (TASR) – Jeden voľný piatok za mesiac pre matky má byť podľa predsedu mimoparlamentného KDH Milana Majerského účinnou pomocou pre rodiny. Išlo by tak spolu o 12 dní plateného voľna v roku pre pracujúce matky školopovinných detí. Náklady by platil štát. "Matka, ktorá pracuje, prispieva k zlepšeniu nášho hospodárstva a vychováva dieťa, ktoré je budúcim platiteľom daní," argumentovala členka predsedníctva hnutia Martina Holečková.



Toto opatrenie by bolo realizované formou zmeny v Zákonníku práce, čo je podľa predsedu konzília KDH Petra Belinského technická záležitosť. "Zamestnávateľa nebude stáť nič a bude hradené štátom uzatvorením dohody medzi zamestnávateľom a sociálnymi partnermi," doplnil.



Hnutie vychádzalo z dát, ktoré ukazujú, že na Slovensku je približne 160.000 matiek, ktoré majú 460.000 školopovinných detí. "Náklady za 12 dní voľna v roku navyše by predstavovali približne 96 miliónov eur ročne. Je to podpora, ktorá sa štátu vráti," vyčíslil Belinský. Návrh KDH v stredu odovzdalo do podateľne ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Milanovi Krajniakovi (Sme rodina). Verí, že si ho osvojí a presadí.