KDH navrhuje rozšíriť definíciu správnej zdravotnej starostlivosti

Bratislava 2. septembra (TASR) - Opozičné KDH navrhuje doplniť definíciu správnej zdravotnej starostlivosti o rešpektovanie jej hospodárnosti, nevyhnutnosti a zmysluplnosti. Zmenu má priniesť novela zákona o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s jej poskytovaním. Do Národnej rady (NR) SR ju predložil poslanec Peter Stachura (KDH).



"Cieľom je zamedziť poskytovaniu zdravotnej starostlivosti nad rámec potrieb pacienta (napríklad ak je postačujúci malý operačný výkon, vykonanie veľkej operácie z nemedicínskych dôvodov), zdravotnej starostlivosti, ktorá nie je zmysluplná (napríklad implantovanie defibrilátora pacientovi v terminálnom štádiu ochorenia) a rovnako zamedziť poskytovaniu zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia, ktorá presahuje hospodárske možnosti SR a zároveň znižuje disponibilné zdroje pre ostatné zložky v sektore," vysvetlil.



Návrh má priniesť aj zmeny týkajúce sa zdravotníckych štandardov. Kresťanskí demokrati poukázali na to, že súčasná právna úprava viac-menej zaväzuje poskytovateľov k dodržiavaniu odborných usmernení bez rozdielu kvality ich tvorby, obsahu a aktuálnosti. Označili to za neštandardné. Navrhli preto, aby rezort zdravotníctva na základe novely vydal vyhlášku, ktorá by zadefinovala metodiku tvorby štandardov vrátane zákonných požiadaviek na vytvárané a už pripravené štandardy.