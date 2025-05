KDH navrhuje úpravu pri predpisovaní liekov lekármi špecialistami

Bratislava 18. mája (TASR) - Opozičné KDH navrhuje, aby humánne lieky do 20 eur hradené z poistenia mohli predpisovať všetci lekári špecialisti. Chce tak zlepšiť ich dostupnosť. Poslanci Národnej rady (NR) SR za KDH to navrhli v novele zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia.



„Zavádza sa možnosť predpisu humánnych liekov do sumy 20 eur za balenie, ktoré sú čiastočne alebo úplne hradené z verejného zdravotného poistenia, lekárom so špecializáciou vo všetkých špecializačných odboroch, okrem liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, s obmedzením predpisovania podľa súhrnu charakteristických vlastností lieku,“ priblížili predkladatelia.



Poslanci pripomenuli, že podľa aktuálne nastavených preskripčných obmedzení nemôže napríklad lekár so špecializáciou v odbore algeziológia predpísať s úhradou zdravotnej poisťovne niektoré lieky určené na liečbu neuropatickej bolesti. „Výsledkom takto nastavených pravidiel je stav, pri ktorom sú pacienti odosielaní k špecialistom len na účely predpisu preskripčne obmedzeného lieku,“ uviedli s tým, že to vedie k oddialeniu nasadenia potrebnej liečby, nadbytočným návštevám ambulancií špecialistov a zbytočnému zaťažovaniu systému ambulantnej zdravotnej starostlivosti.