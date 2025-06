KDH navrhuje zmenu pri predpisovaní liekov špecialistami

Bratislava 11. júna (TASR) - Opozičné KDH navrhuje zmenu pri predpisovaní liekov lekármi špecialistami. Chce presadiť, aby predpisovanie liekov do 20 eur hradených z verejného zdravotného poistenia nebolo viazané na konkrétneho špecialistu. Informovali o tom poslanci Peter Stachura a František Majerský (obaja KDH), ktorí do Národnej rady (NR) SR predložili novelu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia.



„Chceme preskripčné obmedzenia pre všetky lieky, ktorých balenie je v hodnote do 20 eur, zrušiť. Chceme, aby mohol akýkoľvek lekár, či je to urológ, otorinolaryngológ, neurológ alebo všeobecný lekár, predpísať liek, aby daný liek bol hradený zdravotnou poisťovňou a aby vás neposielal k ďalšiemu špecialistovi,“ vyhlásil Stachura na stredajšej tlačovej konferencii.



Poukázal pritom na prípady, keď určití lekári vedeli naordinovať liečbu, ale liek nemohli predpísať tak, aby ho preplatila poisťovňa, lebo také kompetencie mal iba iný konkrétny typ lekára, ku ktorému pacienta následne poslali. „Preto, aby sme zamedzili takýmto problémom, prichádzame s týmto návrhom, aby sa tieto lieky preplácali od akéhokoľvek špecialistu,“ doplnil Stachura. Spolu s Majerským veria, že návrh z ich dielne podporí aj koalícia.



Poslanci zároveň reagovali aj na tlačovú konferenciu ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) a Tomáša Tesařa, ktorý je dočasne vo vedení Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO). Stachura upozornil na to, že na nej malo zaznieť vyhlásenie o tom, že konečná cena pri viac ako 50 percentách liekov, ktoré prichádzajú na slovenský trh, bola pravdepodobne výrazne vyššia, ako odporúčal NIHO. Očakávajú od nich vyjadrenie k tomu, kto je za obrovský rozpor medzi výslednou cenou a odporúčaním zodpovedný. „My sme podali aj žiadosť na ministerstvo zdravotníctva, aby nám presne zadefinovali, kto tieto rozhodnutia robil,“ priblížil.