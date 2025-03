KDH navrhuje zmeny týkajúce sa poskytovania ambulantnej starostlivosti

Bratislava 17. marca (TASR) - Opozičné KDH chce presadiť, aby špecialisti pre dospelých mohli poskytovať ambulantnú zdravotnú starostlivosť pacientom od 15 rokov. Navrhlo to v novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia, ktorú predložilo do Národnej rady (NR) SR. Zmenu odôvodnilo potrebou odbremeniť ambulancie detských špecialistov.



"Slovensko trpí dlhodobo nedostatkom detských špecialistov a situácia sa v tejto oblasti poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti naďalej zhoršuje, najmä v niektorých odbornostiach ako detská psychiatria, neurológia, pneumológia, gastroenterológia, dermatovenerológia, endokrinológia atď. Podľa rôznych údajov sú aktuálne čakacie lehoty na vyšetrenie detským špecialistom tri až šesť mesiacov, čím sa predlžuje diagnostika a liečba často závažných ochorení, ktoré by si vyžadovali včasnejšiu intervenciu," skonštatovali predkladatelia Peter Stachura a František Majerský (obaja KDH).



Chcú preto pre špecialistov pre dospelých zaviesť možnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť pacientom už od 15 rokov. "Mladiství medzi 15. až 18. rokom života sa svojou konštitúciou, fyziológiou aj spektrom ochorení približujú dospelým osobám. Rovnako sa u mladistvých zvyčajne nelíšia diagnostické a terapeutické možnosti oproti dospelým osobám. Z tohto dôvodu pokladáme za zmysluplné umožniť špecialistom pre dospelých poskytovať zdravotnú starostlivosť pacientom už od veku 15 rokov," dodali.