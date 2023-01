KDH neakceptuje zabetónovanie volebného systému a jeden volebný obvod

Bratislava 24. januára (TASR) - Podmieňovať predčasné parlamentné voľby zachovaním súčasného volebného zákona je pre mimoparlamentné KDH neakceptovateľné. Zabetónovanie volebného systému a jedného volebného obvodu považuje hnutie za posilnenie postavenia "strán jedného muža" a posilnenie bratislavského centralizmu.



KDH to považuje za zlú správu pre rovnomerné zastúpenie poslancov z jednotlivých krajov v Národnej rade (NR) SR a pre politickú kultúru. Pripomenulo, že vyše 40 percent všetkých poslancov NR SR pochádza z Bratislavského kraja. "Zo strán Sme rodina a SaS je z Bratislavského kraja dokonca viac ako 75 percent poslancov. Preto je očividné, že návrh OĽANO na ponechanie jedného volebného obvodu podporili aj tieto politické strany," uviedli predstavitelia hnutia v stanovisku, ktoré TASR zaslala hovorkyňa Lenka Halamová.



Hnutie zároveň tvrdí, že pri jedinom volebnom obvode strana nemusí prihliadať na to, aby na kandidátku vybrala ľudí rovnomerne z celého Slovenska. To podľa nich viac vyhovuje stranám s malým počtom členov, ktoré nemajú dobré zastúpenie v regiónoch. Hnutie presadzuje zmenu na osem volebných obvodov kopírujúcich samosprávne kraje. "Jeden volebný systém na Slovensku vymyslel Mečiar, aby sa udržal pri moci. A teraz sa tento menej demokratický a menej férový systém snaží silou mocou udržať aj končiaca vládna koalícia," dodalo KDH.



Podmienkou OĽANO na dohode o predčasných voľbách bolo, aby sa volebný systém mohol meniť len 90 hlasmi poslancov, nie 76. Kompromisný pozmeňujúci návrh bývalej štvorkoalície k novele Ústavy SR, o ktorom rokuje parlament, obsahuje zakotvenie princípu pomerného zastúpenia volebného systému a jedného volebného obvodu pre voľby do NR SR do ústavy.