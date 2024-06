KDH nebude komentovať neoficiálne výsledky, chce upokojenie atmosféry

Bratislava 9. júna (TASR) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) nebude komentovať neoficiálne výsledky eurovolieb. Volá po upokojení atmosféry. Uviedlo to vo svojom stanovisku. Poďakovalo všetkým voličom aj tým, ktorí mu odovzdali svoj hlas.



"Neoficiálne výsledky nebudeme komentovať. Teraz považujeme za dôležité, aby sa atmosféra po viacerých emočne vybičovaných voľbách na Slovensku konečne upokojila," skonštatovali kresťanskí demokrati na sociálnej sieti.



Definitívne výsledky volieb do Európskeho parlamentu vrátane informácií o účasti budú zverejnené v nedeľu po 23.00 h po ukončení hlasovania vo všetkých krajinách Európskej únie. Zverejnia ich na stránke www.volbysr.sk. Výsledky zároveň oficiálne potvrdí Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán na tlačovej konferencii. Predbežné výsledky do tohto času nebude Štatistický úrad SR zverejňovať.