KDH nepodporí návrh Karasa k výsluhovému dôchodku pre prokurátorov

Bratislava 27. augusta (TASR) - Opozičné KDH nepodporí návrh poslanca Národnej rady SR Daniela Karasa (Smer-SD) k výsluhovému dôchodku pre prokurátorov a generálneho prokurátora. Podľa hnutia je nesystémový, keďže nerieši otázku finančných požiadaviek všetkých povolaní v rámci justície vrátane sudcov. TASR o tom informovala hovorkyňa KDH Lenka Kovár.



"Ide o návrh, ktorý by mal byť predkladaný vládou po riadnom legislatívnom procese. Takto predstavený návrh len podporuje živelnosť pri predkladaní zákonov, ktorá škodí verejným financiám a vyvažovaniu verejných potrieb," doplnila hovorkyňa.



Podmienky získania nároku na predčasné odchodné a výsluhový dôchodok pre prokurátorov by sa mohli upraviť. Navrhuje to Karas v novele zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, ktorú predložil do parlamentu. Návrh sa týka aj výsluhového dôchodku generálneho prokurátora, nárok naň by mohol získať po štyroch rokoch funkčného obdobia.