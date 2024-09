KDH nepovažuje Holečkovej návrh novely Trestného poriadku za odborný

Bratislava 10. septembra (TASR) - Návrh novely Trestného poriadku z dielne poslankyne Martiny Holečkovej (KDH) sa nezdá ako odborný a kompetentný. Uviedol to predseda KDH Milan Majerský. Holečková navrhla, aby rozhodnutie o prerušení výkonu trestu odňatia slobody na základe návrhu ministra spravodlivosti bolo povinne preskúmané súdom. O novele by mala Národná rada (NR) SR rokovať na septembrovej schôdzi.



Majerský reagoval, že táto kompetencia by mala ostať v rukách ministra, predchádza sa tým justičným omylom. Pripomenul, že návrh sa týka otázky právneho štátu, za ktorý KDH vždy bojovalo. "Ctíme si aj odbornosť a kompetentnosť a v tomto prípade sa mi nezdá, že tento poslanecký návrh poslankyne Holečkovej by bol odborný a kompetentný. Ak by mal byť poškodený čo i len jeden občan, na ktorom sa vykonal justičný omyl alebo nespravodlivosť, budeme to pokladať za neodborné a nekompetentné," reagoval na otázku novinárov šéf KDH.



Možnosť rozhodnúť o prerušení výkonu trestu by mala ostať v rukách ministra spravodlivosti, nehľadiac na to, že ju minister Boris Susko (Smer-SD) zneužil pri prípade Dušana K., tvrdí Majerský. Poukázal na to, že kompetenciu použili aj predchádzajúci ministri. "Pri justičných omyloch je to záchrana človeka, ktorý je nespravodlivo odsúdený," dodal. Podpredseda KDH Viliam Karas doplnil, že doteraz sa táto kompetencia osvedčila ako brzda na odstraňovanie zjavných chýb, ktoré nezasahujú do rozhodovania súdov. Nemyslí si, že pre jeden prípad treba odstrániť túto kompetenciu ministrov.



Holečková by chcela novelou zabezpečiť, že rozhodnutie o prepustení osoby z výkonu trestu bude prijaté nezávislým súdom. "Podľa súčasnej právnej úpravy má minister spravodlivosti možnosť navrhnúť prerušenie výkonu trestu odňatia slobody odsúdenému, pričom toto rozhodnutie môže byť prijaté bez nutnosti súdneho prieskumu. Táto právomoc ministra však môže viesť k subjektívnym rozhodnutiam," uviedla v dôvodovej správe k návrhu.



Susko na začiatku augusta podal dovolanie v prípade právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. a prerušil jeho výkon trestu odňatia slobody až do rozhodnutia Najvyššieho súdu o dovolaní. Viacerí predstavitelia opozície tento krok kritizovali.