< sekcia Slovensko
KDH nesúhlasí so zámerom EK využiť existujúci fond Únie na interrupcie
Takéto financovanie je podľa KDH v rozpore so základnými zmluvami EÚ.
Autor TASR
Bratislava 26. februára (TASR) - Opozičné KDH nesúhlasí so zámerom Európskej komisie (EK) umožniť členským štátom dobrovoľne sa zapojiť do financovania tzv. potratovej turistiky z Európskeho sociálneho fondu+ (ESF+) v súčasnom i budúcom rozpočtovom období. Takéto financovanie je podľa KDH v rozpore so základnými zmluvami EÚ. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie KDH.
Zámer je odpoveďou EK na európsku občiansku iniciatívu Môj hlas, moja voľba (My voice, my choice). Únia sa tak podľa KDH dostáva na veľmi tenký ľad, aj keď EK neprišla s novou legislatívou a novým fondom na tento účel, ako to pôvodne žiadali organizátori iniciatívy. „Ideológie nesmú prepisovať zmluvy, na ktorých bola založená Európska únia. Tieto majú slúžiť na ochranu ľudskej dôstojnosti, zaistenie bezpečnosti a vytváranie ekonomických dobier pre občanov EÚ,“ uviedla europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann.
Kresťanskí demokrati pripomínajú, že ESF+ je jediným fondom, ktorý slúži na boj proti chudobe a podporu ľudí v zlej situácii. Lexmann opakovane vyzýva, aby fond v novom období zahŕňal práve financovanie podpory materstva a tehotných žien, ktoré sa nachádzajú v zlej sociálnej situácii.
„Komisia si umyla ruky ako Pilát a teraz sú na rade členské štáty. Vyzývame preto Roberta Fica (Smer-SD) a vládu SR, aby jasne chránila suverenitu SR a dodržiavanie rozdelenia právomocí členských štátov na základe zmlúv, a to hlavne v rámci pripravovaného viacročného rozpočtu EÚ, ktorého súčasťou je aj ESF+,“ doplnil predseda KDH Milan Majerský. Konanie EK podľa neho otvára dvere porušovaniu základných zmlúv Únie, čo prispieva k ďalšiemu triešteniu európskej jednoty, ktorá je v súčasnosti potrebná.
Komisia vo štvrtok v Bruseli oznámila, že členské štáty môžu využiť existujúci ESF+ na podporu prístupu k legálne dostupným, cenovo prístupným a bezpečným interrupciám pre ženy v Európe. Reagovala tak na občiansku iniciatívu „Môj hlas, moja voľba: za bezpečné a dostupné interrupcie“, ktorá získala pod petíciu viac než milión podpisov a v decembri ju tiež podporil Európsky parlament.
Zámer je odpoveďou EK na európsku občiansku iniciatívu Môj hlas, moja voľba (My voice, my choice). Únia sa tak podľa KDH dostáva na veľmi tenký ľad, aj keď EK neprišla s novou legislatívou a novým fondom na tento účel, ako to pôvodne žiadali organizátori iniciatívy. „Ideológie nesmú prepisovať zmluvy, na ktorých bola založená Európska únia. Tieto majú slúžiť na ochranu ľudskej dôstojnosti, zaistenie bezpečnosti a vytváranie ekonomických dobier pre občanov EÚ,“ uviedla europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann.
Kresťanskí demokrati pripomínajú, že ESF+ je jediným fondom, ktorý slúži na boj proti chudobe a podporu ľudí v zlej situácii. Lexmann opakovane vyzýva, aby fond v novom období zahŕňal práve financovanie podpory materstva a tehotných žien, ktoré sa nachádzajú v zlej sociálnej situácii.
„Komisia si umyla ruky ako Pilát a teraz sú na rade členské štáty. Vyzývame preto Roberta Fica (Smer-SD) a vládu SR, aby jasne chránila suverenitu SR a dodržiavanie rozdelenia právomocí členských štátov na základe zmlúv, a to hlavne v rámci pripravovaného viacročného rozpočtu EÚ, ktorého súčasťou je aj ESF+,“ doplnil predseda KDH Milan Majerský. Konanie EK podľa neho otvára dvere porušovaniu základných zmlúv Únie, čo prispieva k ďalšiemu triešteniu európskej jednoty, ktorá je v súčasnosti potrebná.
Komisia vo štvrtok v Bruseli oznámila, že členské štáty môžu využiť existujúci ESF+ na podporu prístupu k legálne dostupným, cenovo prístupným a bezpečným interrupciám pre ženy v Európe. Reagovala tak na občiansku iniciatívu „Môj hlas, moja voľba: za bezpečné a dostupné interrupcie“, ktorá získala pod petíciu viac než milión podpisov a v decembri ju tiež podporil Európsky parlament.