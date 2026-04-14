KDH neuspelo s novelou zákona o obetiach trestných činov
Parlament neodsúhlasil ani ďalší návrh KDH, ktorý mal riešiť ochranu pred zneužívaním syntetického obsahu generovaného umelou inteligenciou.
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Opozičné KDH neuspelo v utorkovom hlasovaní s novelou zákona o obetiach trestných činov. Poslanci Národnej rady (NR) SR za KDH ňou chceli posilniť ochranu obzvlášť zraniteľných obetí, najmä obetí domáceho násilia, sexuálneho násilia a detí, v priebehu trestného konania. Parlament návrh odmietol. Meniť chceli aj Trestný poriadok.
V rámci novely chcelo KDH zaviesť princíp jedného hlavného výsluchu obete v prípravnom konaní s vyhotovením obrazovo-zvukového záznamu, ustanoviť povinnú účasť vyškolených odborníkov pri výsluchu, zabezpečiť ochranu obete v súdnej sieni, ako aj zaviesť osobitné procesné záruky pre detské obete.
Parlament neodsúhlasil ani ďalší návrh KDH, ktorý mal riešiť ochranu pred zneužívaním syntetického obsahu generovaného umelou inteligenciou. Návrhom zákona chceli poslanci za KDH vytvoriť komplexný právny rámec, ktorý explicitne zakotví právo na ochranu digitálnej identity v Občianskom zákonníku, zavedie cielenú administratívnoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť za vytváranie a šírenie škodlivého deepfake obsahu v zákone o priestupkoch a Trestnom zákone. Rámec by mal zabezpečiť aj rýchlu a účinnú vymožiteľnosť práv poškodených osôb vďaka úprave Civilného sporového poriadku a zavedením zodpovednosti online platforiem.
