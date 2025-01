OPOZÍCIA: Nielen Solák, ale i minister Šutaj Eštok by mal skončiť

Na snímke poslanec Národnej rady (NR) SR Roman Mikulec. Foto: TASR Jaroslav Novák

R. Mikulec: Minister vnútra by mal prijať politickú zodpovednosť

Na snímke príslušníci záchranných zložiek zasahujú po útoku nožom pred budovou gymnázia (nie je na snímke) v meste Spišská Stará Ves (okres Kežmarok) vo štvrtok 16. januára 2025. Po útoku hlásia dvoch mŕtvych. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

SaS: Ochod Ľ. Soláka potvrdzuje rozklad polície

Bratislava 18. januára (TASR) - Koniec prezidenta Policajného zboru (PZ) Ľubomíra Soláka je na mieste, pretože nedokázal kompetentne a odborne viesť policajný zbor. Jeho odchod však nestačí, svojej funkcie by sa mal vzdať minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). V reakcii na personálne konzekvencie, ktoré v sobotu v súvislosti s tragédiou v Spišskej Starej Vsi ohlásil šéf rezortu vnútra, to uviedlo KDH." tlmočila názor KDH hovorkyňa hnutia Lenka Kovárová. "dodala.Prezident PZ Ľubomír Solák končí vo funkcii, s ohľadom na rozsah tragédie v Spišskej Starej Vsi sa na tom s ním dohodol minister vnútra. Šutaj Eštok takisto informoval o odvolaní riaditeľa Obvodného oddelenia PZ v Spišskej Starej Vsi. V tomto prípade sú dôvodom zistenia Úradu inšpekčnej služby, že obvodné oddelenie neprijalo dostatočné opatrenia, napriek vedomosti o potenciálnom nebezpečenstve, ktoré predstavuje študent, napokon útočiaci na gymnáziu.Na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi došlo vo štvrtok (16. 1.) k útoku, pri ktorom zomreli dve ženy vo veku 18 a 51 rokov. Išlo o študentku a zástupkyňu riaditeľky školy. Ďalšia žiačka bola zranená. Podozrivého zo spáchania skutku, 18-ročného študenta z Ľubice, ktorý gymnázium navštevoval, polícia obvinila z úkladnej vraždy, rovnako navrhla väzobné stíhanie, s návrhom sa stotožnil aj prokurátor.Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) by mal prijať politickú zodpovednosť a okamžite odstúpiť z funkcie ministra vnútra. Uviedol to exminister vnútra a poslanec Národnej rady (NR) SR Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ). TASR o tom informoval hovorca hnutia Slovensko Matúš Bystriansky." odôvodnil Mikulec.Opozičná strana SaS považuje odchod policajného prezidenta Ľubomíra Soláka za potvrdenie rozkladu polície na Slovensku. Strana to uviedla v reakcii na avizované personálne zmeny na čele Policajného zboru (PZ)." zdôraznil predseda liberálov Branislav Gröhling.Solák a ani Šutaj Eštok podľa tímlídra SaS pre bezpečnosť Juraja Krúpu nezvládli riadenie PZ a bezpečnosť obyvateľov. Podľa poslankyne parlamentu Martiny Bajo Holečkovej sa čakalo na vhodnú chvíľu, kedy bude Solák vymenený. Poslankyňa tvrdí, že na stoličku policajného šéfa zasadne Branislav Zurian.