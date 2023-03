KDH: Novela Trestného zákona môže zhoršiť zdravotnú starostlivosť

Bratislava 10. marca (TASR) - Novela Trestného zákona môže zhoršiť prístup pacientov k zdravotnej starostlivosti. Upozornilo na to mimoparlamentné hnutie KDH, podľa ktorého môže novela viesť k ešte väčšej redukcii posteľového fondu oddelení v nemocniciach a nehospodárnosti. TASR o tom informovala hovorkyňa hnutia Lenka Halamová. Návrh má priniesť trestnoprávnu zodpovednosť za nedostatok zdravotníkov v nemocniciach.



"Riaditelia nemocníc v snahe dodržať navrhovaný zákon a vyhnúť sa trestnoprávnej zodpovednosti môžu začať v ešte väčšej miere redukovať počet použiteľných lôžok, čím sa opätovne oddiali pomoc chorým a môžu stúpnuť čakacie doby na plánované výkony. Takáto právna úprava je aj v kontexte demografických zmien a rastúcich problémov s počtom zdravotníckeho personálu medzinárodný precedens," skonštatoval Peter Stachura z KDH.



Strana uznáva, že minimálne personálne normatívy sú potrebné, aby sa zachovala kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, podmienkou však je, aby vychádzali z reálnych predpokladov. "Niektoré personálne normatívy sa javia nie ako minimálne, ale skôr ideálne, čo v terajšej dobe je len veľmi ťažké zabezpečiť," poukázala Halamová.



Nedostatok zdravotníckeho personálu je podľa členky predsedníctva hnutia Moniky Kolejákovej celosvetovým problémom. "Jeho príprava trvá roky. V prípade zavedenia tohto zákona by to znamenalo len dve riešenia - buď zatvoriť oddelenia, alebo riaditeľov," skonštatovala.



Personálne normatívy zdravotníckych pracovníkov, ktoré definuje podzákonná norma ministerstva zdravotníctva, nevychádzajú podľa strany z medzinárodne porovnateľných noriem a neberú v dostatočnej miere do úvahy národné špecifiká. Podľa KDH je to napríklad počet nižšieho zdravotníckeho personálu, neochota zdravotníckeho personálu rotovať po jednotlivých oddeleniach či možnosti zlučovania oddelení.



Rezort spravodlivosti predložil do skráteného medzirezortného pripomienkového konania novelu Trestného zákona. Navrhuje v nej zaviesť nový trestný čin ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti. Jeho spáchanie má spočívať v porušení povinnosti zabezpečiť počet lekárov, zdravotných sestier alebo pôrodných asistentiek, určenej v osobitnom predpise. Potrebné bude dokázať úmyselné zavinenie. Návrh vychádza z memoranda o zlepšení systému zdravotníctva medzi vládou SR a Lekárskym odborovým združením.