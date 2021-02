KDH: Novela vysokoškolského zákona by oslabila autonómiu vysokých škôl

Bratislava 23. februára (TASR) - Navrhovaná novela vysokoškolského zákona by podľa mimoparlamentného hnutia KDH oslabila autonómiu vysokých škôl a viedla k izolácii slovenského vysokého školstva od zvyšku Európy. Hnutie žiada jej zásadné prepracovanie a prizvanie zástupcov vysokých škôl do procesu jej tvorby. TASR o tom informoval hovorca KDH Stano Župa.



„Asi najvážnejší prešľap novely vidíme v tom, že spochybňuje význam akademickej samosprávy a s ňou súvisiaci princíp autonómie vysokých škôl. Pritom sú to stáročiami odskúšané stĺpy profesionálneho prístupu v činnosti vysokých škôl, záruky politickej neutrality akademickej pôdy a slobodného bádania,” skonštatoval predseda hnutia Milan Majerský.



Kritizuje tiež, že podmienky činnosti 35 slovenských vysokých škôl by sa novelou radikálne zmenili práve v čase, keď sa školy prispôsobujú náročnému komplexnému systému akreditácie s požiadavkami opierajúcimi sa o európske normy, novým cestám hodnotenia vedy, výskumu a umeleckej činnosti a pripravovaným zmenám vo financovaní vysokých škôl.



Avizované zásahy do fungovania vysokých škôl by podľa KDH určite neunikli pozornosti európskych akademických orgánov udeľujúcich licencie na výkon akreditačných činností práve v súvislosti s reformou akreditácie vysokých škôl. Nezamýšľaným dôsledkom novely by tam mohla byť izolácia slovenského vysokého školstva od zvyšku Európy, čo by pre slovenské vysoké školstvo a vedu malo vážne dôsledky.



„Návrh novely nenapĺňa účel tak rozsiahlych legislatívnych zmien. Nezameriava sa dostatočne na rozvoj vzdelávania a vedy, stabilizáciu študentov na Slovensku, napríklad osobitnými štipendiami, nevytvára rámec pre nevyhnutné zvýšenie financovania a neplní spoločenské očakávania,” dodal člen hnutia Marek Šmid.