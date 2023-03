KDH o Demokratoch: Nevidíme dôvod zapájať sa do OĽANO 2

Bratislava 7. marca (TASR) - Mimoparlamentné KDH považuje nový politický projekt dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera Demokrati za OĽANO 2. Nevidí dôvod sa do subjektu zapájať.



"Eduard Heger pred časom dostal od KDH ponuku miesta na našej kandidátke, lebo sme si mysleli, že patrí do nášho konzervatívneho hodnotového sveta. Ukázalo sa, že nie. Poučení z minulosti konštatujeme, že mačkopsy nefungujú. Potvrdilo to OĽANO a nevidíme dôvod zapájať sa do OĽANO 2," skonštatoval v stanovisku KDH jeho predseda Milan Majerský. "Po dvoch vládach Smeru a jednej vláde OĽANO si ľudia zaslúžia, aby sa mali lepšie," doplnil.



Heger na utorkovej tlačovej konferencii povedal, že naďalej prebiehajú rokovania s inými subjektami vrátane KDH. Hnutie ide do volieb samostatne, Hegerovi ponúkalo druhé miesto na kandidátke.