KDH o svojom návrhu zmeny ústavy zatiaľ nerokovalo so žiadnou stranou

Bratislava 27. januára (TASR) - Opozičné KDH zatiaľ o svojom návrhu zmeny Ústavy SR politicky nerokovalo so žiadnou politickou stranou. Chce však získať čo najväčšiu podporu, a preto bude rokovať so všetkými subjektmi v parlamente. Predseda hnutia Milan Majerský to uviedol v stanovisku. TASR ho poslala hovorkyňa KDH Lenka Kovár.



Majerský podotkol, že KDH je v hodnotových otázkach dlhodobo konzistentné, pričom suverenita Slovenska pri týchto otázkach podľa neho musí byť zachovaná. Hnutie sa preto bude snažiť získať pre svoje ústavné priority čo najväčšiu podporu. "Bežná neformálna komunikácia prebehla s predstaviteľmi opozície, ako aj koalície, a to bezprostredne po ohlásení našej iniciatívy o zmenách ústavy," doplnil Majerský s tým, že politicky ešte so žiadnou stranou KDH nerokovalo.



KDH predloží na marcovú schôdzu Národnej rady SR návrh ústavného zákona, ktorým chce v Ústave SR zakotviť zvrchovanosť SR v kultúrno-etických otázkach. Chcú, aby sa o nich Slovensko rozhodovalo suverénne. Hnutie už minulý týždeň odmietlo koordináciu s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD), ktorý v parlamente predstavil návrhy na zmenu ústavy takisto v hodnotových otázkach. V ústave by mala byť podľa premiéra zakotvená existencia dvoch pohlaví, podoba štátneho vzdelávacieho programu a do ústavy chce dostať úpravu o adopciách detí. V pondelok návrh zmien predstavil aj na tlačovej konferencii.