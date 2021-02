KDH: Obce, občania i školy boli uvrhnutí do krajnej neistoty

Bratislava 5. februára (TASR) - Obce majú obrovský problém s plošným testovaním, občania, školy a samosprávy boli uvrhnutí do krajnej neistoty. Upozornil na to predseda mimoparlamentného KDH Milan Majerský, ktorý zároveň vyjadruje údiv nad tým, "ako môže premiér krajiny sledovať riešenie kritickej situácie štátneho charakteru z úzadia a vyhovárať sa na koaličných partnerov".



Majerský zdôraznil, že ak vláda vyhlási celoplošné opatrenie a realizáciu ponechá na samosprávy bez zabezpečenia potrebných podmienok, nesvedčí to o zodpovednosti exekutívy. "Samosprávy musia byť partnerom vlády, nie obetným baránkom, na ktorého sa zhodí prípadný neúspech," uviedol šéf kresťanských demokratov.



Kritiku na postup vlády pri spušťaní COVID automatu, otváraní škôl a testovaní vyjadrili už strešné samosprávne organizácie -Združenie miest a obcí Slovenska a Únia miest Slovenska. Obe rátajú s tým, že pri pretrvávajúcej chaotickej a neustále sa meniacej komunikácii štátu závisí úspech opatrení na schopnosti samospráv operatívne a proaktívne reagovať.