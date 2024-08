KDH oceňuje predloženie zákona o celoživotnom vzdelávaní

Bratislava 21. augusta (TASR) - Opozičné KDH oceňuje kontinuitu práce na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR nadväzujúcu na veľkú novelu školského zákona. Hnutie zároveň víta každé zjednodušenie a zefektívnenie práce škôl. Vyzdvihuje zákon o celoživotnom vzdelávaní či zákaz mobilných telefónov na základných školách. Uvádza to v reakcii na vyjadrenia šéfa rezortu školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD), ktoré TASR poskytla hovorkyňa KDH Lenka Kovár.



"Minister Tomáš Drucker si osvojil aj nepopulárne opatrenie - zákaz používania mobilných telefónov na základných školách," podotýka KDH s tým, že toto opatrenie presadzoval ešte bývalý šéf rezortu školstva Ján Horecký.



Hnutie takisto oceňuje predloženie zákona o celoživotnom vzdelávaní. Bude však pozorne sledovať jeho finálne znenie a aplikáciu. Nevylučuje pozmeňujúce návrhy na dosiahnutie dostupnosti celoživotného vzdelávania pre všetkých zamestnancov. Víta taktiež každé zjednodušenie a zefektívnenie práce škôl na zvýšenie kvality vzdelávania. Upozorňuje však, že zjednodušenie nesmie prekročiť hranicu výsostnej kompetencie rodičov žiakov. Žiaduce je rovnako otvoriť vzdelávanie renomovaným odborníkom a efektívne využívať vzdelávacie zdroje z praxe.



Hnutie zároveň ľutuje, že sa nepodarilo rozšíriť dohodu ministerstva so Združením miest a obcí Slovenska o prechode školských klubov detí z originálnych kompetencií obce na prenesený výkon štátnej správy. Pripomína tiež, že vo vzdelávaní potrebuje Slovensko pridať. Poukazuje napríklad na systémové naviazanie miezd pedagógov a odborných zamestnancov. "Platy učiteľov nemôžu byť každým rokom predmetom politického vyjednávania a ad hoc nesystémových zmien," odkazuje KDH.



Schválenie balíka školských zákonov vládou je prvý významný legislatívny krok v napĺňaní zmien. Uviedol to rezortný šéf Drucker na stredajšej tlačovej konferencii. Nazval ich "nežnou revolúciou vo vzdelávaní". Avizoval, že v budúcom roku budú ďalšie rozsiahle zmeny.