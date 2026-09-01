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KDH oceňuje Víziu Slovensko 2040, nevníma ju ako hotový vládny program
Vízia Slovensko 2040 vznikla spoluprácou niekoľkých stoviek odborníkov, sériou okrúhlych stolov a regionálnych workshopov a zapracovaním viac ako 2300 pripomienok.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Opozičné KDH oceňuje prácu Slovenskej akadémie vied (SAV) a expertov na dokumente Vízia Slovensko 2040. Predložený text nevníma ako hotový vládny program, ale ako mimoriadne dôležitý prvotný materiál pre ďalší dialóg s volenými zástupcami. Hnutie je pripravené konštruktívne spolupracovať. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie KDH.
Zástupcovia KDH sa zúčastnili na predstavení vízie. „Rozdelenie spoločnosti je z veľkej časti zodpovednosťou samotných politikov a ak chceme naplniť kapitolu vízie o spájaní a kultivovaní spoločnosti, musíme v prvom rade zmeniť rétoriku a prístup. Inak aj tá najlepšia vízia zostane len zbytočným papierom v zásuvke,“ povedal predseda KDH Milan Majerský.
Kresťanskí demokrati ocenili nezávislú odbornú prácu SAV a zdôrazňujú, že tento strategický materiál potrebuje široký politický konsenzus. „K tomuto dokumentu pristupujeme konštruktívne a s plným rešpektom k expertom. Je to poctivý prvotný materiál,“ podotkol podpredseda hnutia Igor Janckulík. Súhlasí, že vízia nemá byť predmetom politického súboja. Podľa Janckulíka platí, že politici sa s víziou dokážu stotožniť jedine vtedy, ak budú od začiatku prizvaní k tvorbe dokumentu.
Vízia podľa Majerského správne definuje potrebu reformovať štát. Prioritou je decentralizácia. „Štát, jeho kompetencie a rozhodnutia sa musia presunúť čo najbližšie k ľuďom. Ak má byť Slovensko v roku 2040 krajinou, kde sa ľuďom darí, musíme začať robiť konkrétne kroky už dnes,“ doplnil Majerský.
KDH zároveň upozorňuje na priamy rozpor medzi textom vízie a reálnym vládnutím súčasnej koalície. Podpredseda KDH Marián Čaučík pripomína, že vláda dlhodobo odmieta širší dialóg. „Vidíme, že viaceré zákony a iniciatívy vlády idú priamo proti vytýčeným cieľom vízie. Dokáže vládna väčšina otočiť kormidlo o 180 stupňov? Ak áno, požadujeme, aby sa diskusia presunula za odborné okrúhle stoly politických strán k jednotlivým oblastiam a následne do Národnej rady SR. Iba finálnym uznesením parlamentu môžeme dosiahnuť, aby víziu rešpektovali aj budúce vlády,“ skonštatoval.
Vízia Slovensko 2040 vznikla spoluprácou niekoľkých stoviek odborníkov, sériou okrúhlych stolov a regionálnych workshopov a zapracovaním viac ako 2300 pripomienok. Po jej dokončení má nasledovať podrobnejšia stratégia. Spolu s ministerstvami, so školami, s partnermi sociálneho dialógu a ďalšími aktérmi sa majú stanoviť konkrétne opatrenia, míľniky a ciele.
Zástupcovia KDH sa zúčastnili na predstavení vízie. „Rozdelenie spoločnosti je z veľkej časti zodpovednosťou samotných politikov a ak chceme naplniť kapitolu vízie o spájaní a kultivovaní spoločnosti, musíme v prvom rade zmeniť rétoriku a prístup. Inak aj tá najlepšia vízia zostane len zbytočným papierom v zásuvke,“ povedal predseda KDH Milan Majerský.
Kresťanskí demokrati ocenili nezávislú odbornú prácu SAV a zdôrazňujú, že tento strategický materiál potrebuje široký politický konsenzus. „K tomuto dokumentu pristupujeme konštruktívne a s plným rešpektom k expertom. Je to poctivý prvotný materiál,“ podotkol podpredseda hnutia Igor Janckulík. Súhlasí, že vízia nemá byť predmetom politického súboja. Podľa Janckulíka platí, že politici sa s víziou dokážu stotožniť jedine vtedy, ak budú od začiatku prizvaní k tvorbe dokumentu.
Vízia podľa Majerského správne definuje potrebu reformovať štát. Prioritou je decentralizácia. „Štát, jeho kompetencie a rozhodnutia sa musia presunúť čo najbližšie k ľuďom. Ak má byť Slovensko v roku 2040 krajinou, kde sa ľuďom darí, musíme začať robiť konkrétne kroky už dnes,“ doplnil Majerský.
KDH zároveň upozorňuje na priamy rozpor medzi textom vízie a reálnym vládnutím súčasnej koalície. Podpredseda KDH Marián Čaučík pripomína, že vláda dlhodobo odmieta širší dialóg. „Vidíme, že viaceré zákony a iniciatívy vlády idú priamo proti vytýčeným cieľom vízie. Dokáže vládna väčšina otočiť kormidlo o 180 stupňov? Ak áno, požadujeme, aby sa diskusia presunula za odborné okrúhle stoly politických strán k jednotlivým oblastiam a následne do Národnej rady SR. Iba finálnym uznesením parlamentu môžeme dosiahnuť, aby víziu rešpektovali aj budúce vlády,“ skonštatoval.
Vízia Slovensko 2040 vznikla spoluprácou niekoľkých stoviek odborníkov, sériou okrúhlych stolov a regionálnych workshopov a zapracovaním viac ako 2300 pripomienok. Po jej dokončení má nasledovať podrobnejšia stratégia. Spolu s ministerstvami, so školami, s partnermi sociálneho dialógu a ďalšími aktérmi sa majú stanoviť konkrétne opatrenia, míľniky a ciele.