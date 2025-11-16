< sekcia Slovensko
KDH: Odkaz 17. novembra nás zaväzuje chrániť pravdu a slobodu
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 16. novembra (TASR) - Odkaz 17. novembra nás zaväzuje chrániť pravdu, slobodu a dôstojnosť človeka. Je pripomienkou toho, že sloboda nepadá z neba a vyžaduje občiansku odvahu, pravdivosť, dialóg a ochotu pracovať pre dobro krajiny. Uviedlo to opozičné KDH pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie a pondelkového (17. 11.) Dňa boja za slobodu a demokraciu.
„V novembri 1989 vyšli do ulíc ľudia všetkých generácií, vedení túžbou po slobode, vernosťou pravde a osobnou odvahou. Tisíce príbehov sa vtedy spojili do spoločného rozhodnutia zmeniť dejiny poznačené komunizmom. Či už to bola tichá sviečka v roku 1988 alebo štrngajúce kľúče o rok neskôr, všetci sme hľadali pravdu a chceli sme slobodne dýchať. Naša vernosť tejto pravde má zostať svetlom aj dnes, keď slobodu opäť ohrozujú viditeľné aj skryté hrozby,“ vyhlásil líder KDH a poslanec Národnej rady (NR) SR Milan Majerský.
Kresťanskí demokrati zároveň vyjadrili úctu všetkým, ktorí niesli riziko zápasu za slobodu. Pripomenuli, že KDH ako najstaršie demokratické hnutie stálo pri zrode zmien. „Sloboda znamená žiť podľa svojho presvedčenia, vyjadriť ho bez strachu a niesť zaň zodpovednosť. Sedemnásty november nám pripomína, že sloboda nikdy nebola samozrejmosťou a že musíme pamätať na tých, ktorí za ňu platili svojou odvahou a obetami počas totality,“ skonštatoval podpredseda hnutia a poslanec Marián Čaučík.
KDH mieni, že odkaz 17. novembra nás volá postaviť sa proti klamstvám, korupcii a chaosu. „Ktoré dnes ohrozujú našu slobodu. Sloboda zomiera, keď mlčíme pri nespravodlivosti a keď sa zmierime s morálnym a spoločenským úpadkom. Preto máme povinnosť chrániť pravdu, charakter a pravidlá, na ktorých stojí naša demokracia,“ dodal predseda poslaneckého klubu KDH Igor Janckulík. Kresťanskí demokrati avizovali, že si 17. november pripomínajú na rôznych podujatiach po celom Slovensku. „Osobitná spomienka KDH bude v pondelok 17. novembra o 15.30 h pri Pamätníku obetí komunistického režimu na cintoríne vo Vrakuni,“ avizovali.
Líder opozičnej SaS a poslanec Branislav Gröhling sa v nedeľu tiež vyjadril k plánovaným zhromaždeniam a akciám k 17. novembru. Myslí si, že v pondelok bude na Slovensku najväčšia protestná akcia od roku 1989. Do generálneho štrajku, na ktorý SaS vyzývala, sa podľa neho zapoja stovky tisíc ľudí, ktorí ostanú doma alebo aspoň na nejaký čas prerušia svoju prácu. „Ide tak o štrajk, ktorý svojou veľkosťou v strednej Európe nemá konkurenciu,“ poznamenal na sociálnej sieti.
Vyjadril sa, že je hrdý na ľudí na Slovensku. „Do štrajku sa rozhodli zapojiť tisícky živnostníkov, stovky firiem a verejných inštitúcií, takmer všetky vysoké školy, desiatky stredných a základných škôl a desiatky tisíc zamestnancov, ktorí sa rozhodli si na tento zobrať voľno vo svojej práci,“ doplnil. Štrajk je podľa neho odkaz vláde, že krajina odmieta korupciu a klamstvá. „Verím, že práve tento 17. november bude začiatkom reštartu, ktorý naša krajina potrebuje,“ dodal.
