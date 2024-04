KDH odmieta rezolúciu EP na zakotvenie práva na potrat

Bratislava 5. apríla (TASR) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) odmieta iniciatívu, aby sa do Charty základných práv Európskej únie doplnil článok definujúci právo na interrupciu. Predstavitelia hnutia poukázali na právo na život a potrebu ochrany života. Iniciatívu považujú aj za zásah do výlučných kompetencií členských štátov. V Európskom parlamente (EP) chcú europoslanci za hnutie predložiť pozmeňujúci návrh.



"Základné ľudské právo je právo na život," vyhlásila europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann s tým, že s ním súvisia aj ďalšie ľudské práva. Únia by podľa nej mala prioritne riešiť problémy ľudí a napríklad aj požiadavky plynúce z konferencie o budúcnosti EÚ. Rezolúciu považuje za zásah do výlučných kompetencií členských štátov a podkopávanie základných pilierov EÚ. Vyzvala všetky strany, aby sa postavili proti iniciatíve. Avizovala, že v EP predložia pozmeňujúci návrh k uzneseniu. Docieliť chcú odmietnutie iniciatívy a konštatovanie, že rezolúcia nepatrí do kompetencií EP.



Predseda KDH Milan Majerský zároveň upozornil na riziko tejto iniciatívy aj v súvislosti s blížiacimi sa eurovoľbami. Iniciatíva podľa neho pridáva vodu na mlyn extrémistom a antieurópanom. Rezolúciu preto považuje za nešťastný krok a obáva sa negatívnej zmeny pomerov v EP. Podčiarkol, že zo základného práva na ochranu života plynie aj potreba jeho ochrany v každom štádiu.