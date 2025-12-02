< sekcia Slovensko
KDH: Otváranie Benešových dekrétov ohrozuje suverenitu SR
Podpredseda kresťanských demokratov a bývalý minister spravodlivosti Viliam Karas upozornil, že téma Benešových dekrétov bola v slovenskom právnom poriadku uzavretá.
Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Otváranie Benešových dekrétov aj oslabovanie Ústavy SR ohrozuje pokoj, suverenitu a budúcnosť Slovenska. Myslí si to opozičné KDH. TASR o tom informoval komunikačný odbor strany. Predseda KDH Milan Majerský zdôraznil, že Slovensko v čase rastúcej polarizácie potrebuje pokoj, zodpovednosť a spoluprácu, nie témy, ktoré rozdúchavajú napätie.
„Ak dnes niekto po 80 rokoch otvára staré krivdy, môže narušiť samotné základy spolupráce a porozumenia v krajine. Jedna krivda nemôže byť riešená ďalšou krivdou. Potrebujeme partnerstvo, nie návraty do bolestivých období, ktoré môžu spôsobiť nové rany,“ uviedol Majerský.
Podpredseda kresťanských demokratov a bývalý minister spravodlivosti Viliam Karas upozornil, že téma Benešových dekrétov bola v slovenskom právnom poriadku uzavretá a jej otváranie má potenciál destabilizovať spoločnosť a spôsobiť chaos v majetkových vzťahoch. „Benešove dekréty sú historickým výsledkom povojnovej situácie a sú súčasťou našej štátnosti aj územnej celistvosti. Otvárať túto tému dnes znamená dávať otáznik nad vlastníctvom státisícov ľudí na južnom Slovensku,“ povedal Karas.
Zároveň dodal, že aktuálne problémy vznikajú nie z existencie dekrétov, ale z chýb štátnych orgánov, najmä Slovenského pozemkového fondu. „To, že štát neporiadne vedie evidenciu majetku, je jeden strom v lese. Pre tento strom nemôžeme vyrúbať celý les a spôsobiť ďalší chaos. Náprava postupov je možná bez otvárania dekrétov,“ zhrnul Karas.
PS na výjazde poslancov v Komárne prijalo uznesenie k spolužitiu a rozvoju na južnom Slovensku. V ňom okrem iného vyzývali vládu SR, aby podnikla gestá dobrej vôle voči Maďarom žijúcim na Slovensku, a jedno z tých gest môže znamenať, pokiaľ ide o dekréty, že ony sú súčasťou slovenského práva, ale je dôležité dodržiavať princíp, aby sa na ich základe nemohli robiť rozhodnutia zakladajúce nové právne skutočnosti. Neskôr deklarovalo, že nikdy nenavrhovalo ani nenavrhne rušiť Benešove dekréty ani spochybňovať naše dejiny.
Vláda v uplynulých dňoch schválila vyhlásenie o nedotknuteľnosti povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po II. svetovej vojne na Slovensku. Otázku povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku považuje za uzatvorenú.
KDH sa nepozdáva ani iniciatíva SaS - opozičná strana vyzvala na podporu návrhu ústavného zákona, ktorý predložila do Národnej rady (NR) SR. Má do ústavy zakotviť členstvo SR v Európskej únii (EÚ) a Severoatlantickej aliancii (NATO) a pridať odsek, ktorý by jasne potvrdzoval, že SR uznáva prednosť práva EÚ a medzinárodných zmlúv pred zákonmi SR.
Majerský zdôraznil, že hoci sa KDH jednoznačne hlási k členstvu v Európskej únii a podporilo aj sprísnenie podmienok prípadného vystúpenia, návrh SaS ide ďaleko za rámec zdravého fungovania členského štátu. „SaS sa v tomto mýli. Takéto ustanovenie by znamenalo rezignáciu na našu identitu, štátnosť a suverenitu. Slovensko by sa stalo malou lokálnou župou v rámci Únie bez práva posúdiť, čo je ešte v jeho kompetencii,“ dodal Majerský.
