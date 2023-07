KDH petíciou žiada o zachovanie pohotovostí v Námestove a Sabinove

Bratislava 26. júla (TASR) - Mimoparlamentné KDH petíciou žiada o zachovanie detských ambulantných pohotovostí v Námestove a v Sabinove. Petíciu s vyše 27.000 podpismi zástupcovia strany odovzdali v stredu na Úrade vlády SR.



"Tam, kde sa rodí najviac detí, by mala byť určite zachovaná aj detská pohotovosť. Nevidíme dôvod, aby sa tieto pohotovosti rušili v daných regiónoch, lebo momentálne máme dostatok pediatrov," uviedol podpredseda KDH Igor Janckulík. Dodal, že viacerí z nich aj podpísali petíciu.



Zachovanie týchto pohotovostí je tiež podľa KDH potrebné pre zlú dopravnú dostupnosť daných regiónov. Vyzvalo preto rezort, aby svoje rozhodnutie o ich zrušení prehodnotil.



Sieť detských ambulantných pohotovostí sa má v troch fázach zredukovať. Návrh je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR ho odôvodňuje okrem iného nedostatkom a preťaženosťou primárnych pediatrov.



Podľa ministra zdravotníctva Michala Palkoviča rezort nateraz nerozmýšľa o zachovaní pohotovosti v Námestove. Podotkol, že cieľom reformy je približovať body ambulantných pohotovostných služieb do miest, kde sú kompletne zabezpečené následné vyšetrovacie či terapeutické možnosti.



Rovnaké pravidlá podľa neho platia pre Sabinov. Dodal, že aktuálny dostatok lekárov neznamená, že situácia je dlhodobo udržateľná. Poukázal pritom na vysoký vek lekárov na východe. "My nerobíme reformu na polroka, ale reformu, ktorá by tu mala byť udržateľná," dodal.