KDH: Plánu obnovy chýba jasná koncepcia pre problémy zdravotníctva

Bratislava 26. marca (TASR) - Plán obnovy a odolnosti nerieši prioritné problémy zdravotníctva a chýba mu jasná koncepcia. Tvrdí to mimoparlamentné KDH, podľa ktorého materiál z dielne Ministerstva financií SR ignoruje potrebné stanovenie siete nemocníc. Nehovorí ani o nároku pacienta, ani o udržaní a výchove novej generácie zdravotníkov či o prevencii.



Monika Kolejáková z KDH si myslí, že Slovensko potrebuje prebudovať zdravotnú starostlivosť. "A to nielen s dôrazom na koncové nemocnice, ale vopred jasne definovať transformáciu jednotlivých nemocníc tak, aby bola zabezpečená regionálna dostupnosť pre každého pacienta a adekvátna odbornosť. Práve to chýba v pláne obnovy spolu s koncepciou jasného plánu," uviedla.



Za správne nepovažuje ani to, aby finančné zdroje išli len do niektorých krajských nemocníc bez vopred stanoveného personálneho zabezpečenia, kompetencií a siete nemocníc. Podľa Kolejákovej hrozí riziko odsunutia pacientov z regiónov východného, juhovýchodného a severného Slovenska na druhú koľaj.



Pomoc veľkým krajským nemocniciam podľa nej predstavuje iba čiastkové riešenie a nie zásadnú systémovú zmenu, ktorá pacientom zaručí dostupnú zdravotnú starostlivosť adekvátnu 21. storočiu. Chýba jej tiež podpora prevencie v oblasti zameranej na zníženie obezity, alkoholizmu či zmien životosprávy.



Investície do budov a infraštruktúry sú podľa nej potrebné, ale neriešia akútny nedostatok zdravotníkov. "Vybudovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť nie je krátkodobá záležitosť. Výchova a zvyšovanie kompetencií ľudských zdrojov si vyžadujú svoj čas, ale je nevyhnutné začať okamžite a prioritne sa tomu venovať. Je dôležité investovať do ľudí, zlepšiť situáciu vo výchove a vzdelávaní nastupujúcej generácie zdravotníkov," uzavrela Kolejáková.