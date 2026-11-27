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KDH podozrieva rezort vnútra z neefektívneho nákupu zbraní
Podpredseda KDH podotkol, že vláda zvyšuje dane i odvody, no keď ide o štátnu zákazku, nezabezpečí férové podmienky.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Opozičné KDH podozrieva ministerstvo vnútra z neefektívneho nákupu zbraní pre políciu. Rezort ich má kupovať od talianskeho výrobcu napriek tomu, že slovenský výrobca ponúkol cenu nižšiu o viac ako päť miliónov eur. Hnutie žiada od ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) vysvetlenie. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie KDH.
„Na Slovensku máme výrobcu, ktorý tu platí dane aj odvody a ponúkol nižšiu cenu. Taliansky dodávateľ dostal možnosť upraviť ponuku. So slovenským výrobcom ministerstvo podľa jeho slov ani nekomunikovalo,“ vyhlásil podpredseda KDH Viliam Karas s tým, že taliansky výrobca mohol zmeniť cenu aj príslušenstvo.
Podpredseda KDH podotkol, že vláda zvyšuje dane i odvody, no keď ide o štátnu zákazku, nezabezpečí férové podmienky. „To je neprijateľné. Práve slovenskí podnikatelia vytvárajú pracovné miesta, živia slovenské rodiny a platia dane, aby mal tento štát z čoho fungovať,“ zdôraznil.
„Na Slovensku máme výrobcu, ktorý tu platí dane aj odvody a ponúkol nižšiu cenu. Taliansky dodávateľ dostal možnosť upraviť ponuku. So slovenským výrobcom ministerstvo podľa jeho slov ani nekomunikovalo,“ vyhlásil podpredseda KDH Viliam Karas s tým, že taliansky výrobca mohol zmeniť cenu aj príslušenstvo.
Podpredseda KDH podotkol, že vláda zvyšuje dane i odvody, no keď ide o štátnu zákazku, nezabezpečí férové podmienky. „To je neprijateľné. Práve slovenskí podnikatelia vytvárajú pracovné miesta, živia slovenské rodiny a platia dane, aby mal tento štát z čoho fungovať,“ zdôraznil.