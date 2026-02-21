< sekcia Slovensko
KDH podporuje predĺženie volebného cyklu samospráv, SaS nesúhlasí
Návrh na predĺženie volebného obdobia samosprávam zo štyroch na päť rokov by mal byť do parlamentu predložený na schôdzu, ktorá sa začína 14. apríla.
Autor TASR
Bratislava 21. februára (TASR) - Opozičné KDH vo všeobecnosti podporuje predĺženie volebného cyklu samospráv zo štyroch na päť rokov, no musí byť na tom celospoločenská i politická zhoda. Kresťanskí demokrati sa k podpore vyjadria po tom, ako si pozrú finálny návrh. SaS s predĺžením nesúhlasí. Progresívne Slovensko (PS) žiada k návrhu širokú odbornú diskusiu. Myslí si, že na zmenu je potrebná široká zhoda, ktorá v súčasnosti neexistuje. Hnutie Slovensko nepovažuje túto zmenu za prioritu.
„KDH vo všeobecnosti podporuje myšlienku predĺženia funkčných období v samospráve zo štyroch na päť rokov, predpokladom podpory však musí byť celospoločenská zhoda aj zhoda politických strán a nemôže ísť o predlžovanie aktuálnych mandátov. Počkáme si na finálne znenie a vyjadríme sa, či tento návrh podporíme,“ uviedli pre TASR z komunikačného oddelenia hnutia. Parlament by však podľa KDH mal prioritne riešiť aj to, čo ľudí akútne trápi - chudobu, drahé potraviny a „zbabranú“ energopomoc.
SaS nesúhlasí s návrhom predĺženia volebného obdobia. „Takéto zmeny nepodporíme. Navyše je absurdné, s akou intenzitou a zápalom dokážu koaliční poslanci riešiť seba a funkcie. Kiežby takto riešili stúpajúce ceny, zdražovanie, zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu či likvidačné daňovo-odvodové zaťaženie,“ uviedol pre TASR predseda SaS Branislav Gröhling.
PS sa nebráni odbornej debate. Upozorňuje však, že pri akýchkoľvek návrhoch vládnych strán je potrebné dôsledne sa zamýšľať nad ich motiváciou, obzvlášť ak ide o zmeny volebných pravidiel alebo zásadných noriem, ktoré menia charakter fungovania štátu. „Tento konkrétny návrh je iniciatívou strany Hlas. My sa na jeho príprave nepodieľame, nepredkladali sme ho a ani ho nepovažujeme za prioritu v čase, keď samosprávy riešia podfinancovanie, výpadky príjmov a prenášanie ďalších kompetencií bez adekvátneho krytia. Návrh sme si vypočuli, ale tým sa naša účasť končí,“ zdôraznilo Progresívne Slovensko. Na zmenu je podľa hnutia potrebná široká politická zhoda. „Tá dnes neexistuje a my nevidíme dôvod meniť pravidlá hry bez jasnej, odbornej a spoločenskej dohody. Zmena sa má udiať ako súčasť komplexnej reformy samospráv, ktorá by mala priniesť zmenu financovania, kompetencií a územia samospráv, nielen kozmetickú úpravu volebného obdobia,“ doplnili z mediálneho oddelenia PS.
Hnutie Slovensko nepovažuje tento návrh za prioritu v čase, keď rodiny na Slovensku „drvia“ vysoké ceny energií a potravín a stúpa inflácia. „Ak má byť súčasťou zmeny, ktorú navrhuje Hlas, aj novela ústavy, ktorá zakotví existenciu a fungovanie Úradu špeciálnej prokuratúry, Špecializovaného trestného súdu spolu s ústavnou ochranou nášho členstva v EÚ, budeme sa tým zaoberať,“ reagoval pre TASR hovorca hnutia Matúš Bystriansky.
Návrh na predĺženie volebného obdobia samosprávam zo štyroch na päť rokov by mal byť do parlamentu predložený na schôdzu, ktorá sa začína 14. apríla. Na zmenu je však potrebná ústavná väčšina. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) verí, že sa návrh podarí presadiť.
