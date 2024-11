KDH podporuje tichý protest učiteľov

Bratislava 27. novembra (TASR) - Opozičné KDH podporuje stredajší tichý protest učiteľov a školských zamestnancov. Rozumie požiadavke odborárov na zvýšenie platov zamestnancov v školstve. Hovorí o potrebe zatraktívnenia učiteľského povolania. TASR o tom informovali z komunikačného oddelenia hnutia.



"Veľmi oceňujeme a ďakujeme, že učitelia napriek oprávnenej nespokojnosti s pomermi v školstve stoja pri svojich deťoch a zvolili si tichú formu protestu, ktorá nebude na úkor detí. Táto generácia detí už bola obeťou neprimerane dlho zatvorených škôl počas pandémie," skonštatovali kresťanskí demokrati v stanovisku.







V tejto súvislosti skritizovali návrh budúcoročného rozpočtu pre školstvo. "Zvýšenie rozpočtu na školstvo sa týka pomocných profesií v školstve a súvisí aj s prechodom kompetencií s materskými školami. No platy učiteľov sa nezvyšujú. Problematické je aj uplatňovanie regionálnych príplatkov. Aj učitelia sú tí, na ktorých ide vláda šetriť, a pritom vláda nešetrí na sebe, naopak, na budúci rok plánuje vyrobiť deficit vo výške šesť miliárd eur," dodali. Apelovali na to, aby sa konsolidácia nedotkla učiteľov.



Hnutie Progresívne Slovensko (PS) protest neprekvapil. Pripomenuli, že na "žalostný" stav financovania školstva upozorňujú už dlhodobo. "Podporujeme snahu odborov o navýšenie učiteľských platov. Preto za Progresívne Slovensko podporujeme aj dnešný tichý protest učiteľov. Podporíme aj oveľa hlasnejšie formy protestu či štrajku. Ficova vláda ponúka učiteľom nedostatočné jednorazové príspevky, ktoré v podfinancovanom školstve nie sú riešenie," uviedla poslankyňa Tina Gažovičová (PS).



Poslankyňa Anežka Škopová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) vyjadrila podporu všetkým pedagógom, ktorí bojujú za lepšie podmienky v skolstve. V tejto súvislosti konštatovala, že bez silneho a podporovaneho skolstva nemoze Slovensko napredovat. "Ucitelia su pilierom nasej buducnosti a ich hlas by nemal byt len vypocuty, ale mal by byt zakladom pre prijimanie rozhodnuti," apeluje Škopová. Slovensko podľa nej potrebuje konkretne opatrenia, ktore zabezpecia dostojne podmienky pre pracu pedagogov a vratia im doveru v to, ze ich praca ma pre spolocnost hodnotu.



Niektorí učitelia a školskí zamestnanci v stredu prišli do práce oblečení v čiernom. Ide o prejav protestu, na ktorý vyzvali školskí odborári. Symbolizoval prejav smútku nad financovaním slovenského školstva. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR tichý protest nevníma ako nátlakovú akciu, hovorí o dobrej vzájomnej spolupráci so školskými odborármi.