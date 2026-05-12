KDH: Pokuty za kartel v laboratóriách dokazujú unikanie peňazí
Autor TASR
Bratislava 12. mája (TASR) - Miliónové pokuty za kartel v laboratóriách dokazujú, že v zdravotníctve zbytočne unikajú peniaze. Uviedlo to opozičné KDH v reakcii na rozhodnutie Protimonopolného úradu (PMÚ) SR, ktorý odhalil kartelovú dohodu medzi prevádzkovateľmi zdravotníckych laboratórií na Slovensku. TASR o tom informovali z komunikačného oddelenia hnutia.
„Dnešná správa PMÚ o miliónových pokutách za kartel v laboratóriách je dôkazom, že v slovenskom zdravotníctve zbytočne unikajú obrovské peniaze. Slovensko ako malý trh je náchylné na možné kartelové dohody. Dôsledná kontrola je potrebná, a preto vítame neprávoplatné rozhodnutie PMÚ,“ uviedol podpredseda KDH Peter Stachura.
Podľa hnutia nie sú kartelové dohody jediným problémom a zlyháva samotné nastavenie systému. „Tento stav je priamym dôsledkom dlhodobo deravého systému. Chýbajúca prepojenosť elektronických dát laboratórnych vyšetrení spôsobuje, že zdravotné poisťovne denne preplácajú duplicitné a zbytočné úkony. Tieto peniaze pacientom nijako nepomáhajú, no na úkor iných zdravotníckych služieb plnia vrecká vybraným spoločnostiam, ktoré si ešte na dôvažok dokážu vylobovať lepšie ceny,“ uviedol poslanec Národnej rady SR za KDH František Majerský.
Predstavitelia Protimonopolného úradu SR v utorok informovali, že PMÚ odhalil kartel štyroch medicínskych laboratórií a jednej asociácie pôsobiacich na Slovensku. Za zistené protisúťažné konanie udelil pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur. Ide zatiaľ o prvostupňové a neprávoplatné rozhodnutie, keďže väčšina dotknutých subjektov sa voči nemu odvolala.
