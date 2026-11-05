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KDH: Pred násilím v osadách nesmieme zatvárať oči
Podpredseda KDH a bývalý minister školstva Ján Horecký dodáva, že problém sa začína aj v školách.
Autor TASR
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Bratislava/Veľká Lomnica 5. novembra (TASR) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyzýva v súvislosti s minulotýždňovým incidentom vo Veľkej Lomnici v Kežmarskom okrese kompetentných ministrov na spoločné rokovanie. Skupina detí tam ešte 29. októbra zbila a donaha vyzliekla maloleté dievča. Prípad, ktorý sa dostal na verejnosť cez video na sociálnej sieti až tento týždeň, vyšetruje polícia. Útok ostro odsúdil aj líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka a zároveň vyzval na zdržanlivosť rasovo motivovaného podnecovania. Rezort školstva reagoval, že v parlamente je aktuálne spoločný návrh zákona rezortov školstva, vnútra, práce, zdravotníctva a spravodlivosti o ochrane pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu.
KDH pripomína, že nejde o ojedinelý prípad, ale o varovanie pred problémom, ktorý štát dlhodobo prehliada. Hnutie žiada, aby si ministri vnútra, sociálnych vecí a školstva sadli za jeden stôl a začali pripravovať konkrétne opatrenia. Hnutie zároveň navrhuje nainštalovať do osád kamerové systémy.
Poslanec Národnej rady SR za KDH František Majerský po zverejnení videa kontaktoval ministra vnútra aj príslušné orgány. „To, čo vidíme na videu z Veľkej Lomnice, je absolútne za čiarou. Nezáleží na tom, odkiaľ je to dievča ani odkiaľ sú útočníci. Každé dieťa má právo na bezpečie a dôstojnosť. Týchto prípadov, bohužiaľ, pribúda, ale nikto ich nerieši. Dievčatá sa boja o tom rozprávať. Boja sa ponižovania v osade, bitiek a agresie skupiny mladých tínedžerov,“ upozornil Majerský. Podľa hnutia sa tak mnohé útoky k polícii nikdy nedostanú, pretože obete útoky neoznamujú zo strachu a pod tlakom komunity. Podľa Majerského žijú niektorí spoluobčania v podmienkach, ktoré vedú k násiliu aj medzi deťmi, pričom mnohé z nich ešte nemajú trestnú zodpovednosť.
Podpredseda KDH a bývalý minister školstva Ján Horecký dodáva, že problém sa začína aj v školách. „Už tretí rok varujeme pred plošnými neadresnými zmenami v legislatíve, predpisoch a administrácii z dielne ministra Tomáša Druckera (Hlas-SD). Namiesto adresných opatrení pre deti a posilnenia terénnych a odborných pracovníkov sú ľudia v školstve zahltení rastúcou byrokraciou. Na prácu s deťmi, ich rodinami a spoluprácu so sociálnou kuratelou, s poradňami či so samosprávami im nezostáva čas. Ak nenastane zmena v prístupe spoločnosti k otázkam duševného zdravia detí aj učiteľov a k rastúcim hrozbám násilia, nebudeme stíhať posielať na miesta činu intervenčné tímy,“ dodáva Horecký.
Šimečka pripomína, že nikto, a obzvlášť nie deti, sa nesmie báť vyjsť z domu na ulicu. „Zároveň všetkých dôrazne vyzývam, aby sa zdržali rasovo motivovaného podnecovania. Aj nedávne útoky v Staškove a na Kramároch nám ukázali, že násilie nepozná etnikum,“ dodal.
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR uviedlo, že násilie voči deťom je neprijateľné a každé dieťa má bez ohľadu na pôvod právo na bezpečie, ktoré treba riešiť systematicky a preventívne. Rezort pripomína, že za posledné tri roky bolo na podporné činnosti vyčlenených 680 miliónov eur, posilnili sa školské tímy, prijali pravidlá proti šikanovaniu a školy dostanú návody na riešenie rizikových situácií. Odpoveďou na výzvu KDH je podľa ministerstva spomínaný návrh zákona, ktorého cieľom je zachytiť rizikové správanie včas, a preto od hnutia očakáva jeho podporu. „Ochrana detí nesmie byť predmetom politického súperenia. Musí byť spoločnou zodpovednosťou. A predovšetkým musí fungovať skôr, než dôjde k násiliu,“ uzatvára ministerstvo školstva.
KDH pripomína, že nejde o ojedinelý prípad, ale o varovanie pred problémom, ktorý štát dlhodobo prehliada. Hnutie žiada, aby si ministri vnútra, sociálnych vecí a školstva sadli za jeden stôl a začali pripravovať konkrétne opatrenia. Hnutie zároveň navrhuje nainštalovať do osád kamerové systémy.
Poslanec Národnej rady SR za KDH František Majerský po zverejnení videa kontaktoval ministra vnútra aj príslušné orgány. „To, čo vidíme na videu z Veľkej Lomnice, je absolútne za čiarou. Nezáleží na tom, odkiaľ je to dievča ani odkiaľ sú útočníci. Každé dieťa má právo na bezpečie a dôstojnosť. Týchto prípadov, bohužiaľ, pribúda, ale nikto ich nerieši. Dievčatá sa boja o tom rozprávať. Boja sa ponižovania v osade, bitiek a agresie skupiny mladých tínedžerov,“ upozornil Majerský. Podľa hnutia sa tak mnohé útoky k polícii nikdy nedostanú, pretože obete útoky neoznamujú zo strachu a pod tlakom komunity. Podľa Majerského žijú niektorí spoluobčania v podmienkach, ktoré vedú k násiliu aj medzi deťmi, pričom mnohé z nich ešte nemajú trestnú zodpovednosť.
Podpredseda KDH a bývalý minister školstva Ján Horecký dodáva, že problém sa začína aj v školách. „Už tretí rok varujeme pred plošnými neadresnými zmenami v legislatíve, predpisoch a administrácii z dielne ministra Tomáša Druckera (Hlas-SD). Namiesto adresných opatrení pre deti a posilnenia terénnych a odborných pracovníkov sú ľudia v školstve zahltení rastúcou byrokraciou. Na prácu s deťmi, ich rodinami a spoluprácu so sociálnou kuratelou, s poradňami či so samosprávami im nezostáva čas. Ak nenastane zmena v prístupe spoločnosti k otázkam duševného zdravia detí aj učiteľov a k rastúcim hrozbám násilia, nebudeme stíhať posielať na miesta činu intervenčné tímy,“ dodáva Horecký.
Šimečka pripomína, že nikto, a obzvlášť nie deti, sa nesmie báť vyjsť z domu na ulicu. „Zároveň všetkých dôrazne vyzývam, aby sa zdržali rasovo motivovaného podnecovania. Aj nedávne útoky v Staškove a na Kramároch nám ukázali, že násilie nepozná etnikum,“ dodal.
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR uviedlo, že násilie voči deťom je neprijateľné a každé dieťa má bez ohľadu na pôvod právo na bezpečie, ktoré treba riešiť systematicky a preventívne. Rezort pripomína, že za posledné tri roky bolo na podporné činnosti vyčlenených 680 miliónov eur, posilnili sa školské tímy, prijali pravidlá proti šikanovaniu a školy dostanú návody na riešenie rizikových situácií. Odpoveďou na výzvu KDH je podľa ministerstva spomínaný návrh zákona, ktorého cieľom je zachytiť rizikové správanie včas, a preto od hnutia očakáva jeho podporu. „Ochrana detí nesmie byť predmetom politického súperenia. Musí byť spoločnou zodpovednosťou. A predovšetkým musí fungovať skôr, než dôjde k násiliu,“ uzatvára ministerstvo školstva.