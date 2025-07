KDH: Prezidentov apel pri záchrankách je len formálnym gestom

Bratislava 24. júla (TASR) - Prezidentov zdvihnutý prst prichádza neskoro a nebude mať v prípade tendra na prevádzkovateľa záchraniek žiaden dosah na výsledok. Myslí si to opozičné KDH, ktoré sa obáva, že o výsledku súťaže sa už rozhodlo „potichu a za zatvorenými dverami“.



„Apel prezidenta Petra Pellegriniho prichádza neskoro a nebude mať žiaden zmysel. Ide len o formálne gesto pred verejnosťou, pretože môže ísť o najväčšiu kauzu v rezorte zdravotníctva za posledné roky, za ktorú je zodpovedný minister zdravotníctva z Hlasu Kamil Šaško,“ mieni poslanec Peter Stachura. „Zákon síce možno formálne porušený nebude, no hrozí, že medzi víťazmi záchrankového tendra budú ľudia, ktorí záchranky nikdy neprevádzkovali, či firmy, ktoré vznikli len tento rok a prisľúbili, že si záchranky do budúcna zoženú,“ skonštatoval.



Poslanec František Majerský sa pýta, prečo minister nezverejní kritéria výberu, členov komisie, ich funkcie a spôsob, podľa ktorého vyberajú záchranky. Zároveň pripomína, že KDH k tendru podalo viacero návrhov, ktoré mali celý proces výberu stransparentniť, napríklad verejnú obhajobu uchádzačov o tender či doplnenie výberovej komisie, napríklad o člena navrhnutého samosprávnymi krajmi či protikorupčnou neziskovou organizáciou.



Prezident SR Peter Pellegrini požiadal ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) o dodržanie zákona pri tendri na záchranky. Vyplýva to z vyjadrenia, ktoré pre TASR zaslala Kancelária prezidenta (KP) SR v reakcii na list Lekárskeho odborového združenia (LOZ), vyzývajúce hlavu štátu, aby dohliadla na transparentnosť a odbornosť verejného obstarávania. Rezort zdravotníctva deklaroval, že výberové konanie prebehne riadne, transparentne a v súlade so stanovenými podmienkami. Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.