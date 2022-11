KDH: Pri financovaní kampane R. Kusého nedošlo k zákonnému pochybeniu

Bratislava 19. novembra (TASR) - Mimoparlamentné KDH tvrdí, že pri spolufinancovaní volebnej kampane neúspešného kandidáta na primátora Bratislavy Rudolfa Kusého nedošlo k žiadnemu zákonnému pochybeniu. Odmieta tiež, že by niekoho tajilo. Pripúšťa však, že sa mal použiť vhodnejší administratívny postup, a to v procesnej stránke prijímania darov. Zverejnením kompletného zoznamu darcov považuje predseda KDH Milan Majerský tému za uzatvorenú.



"Hnutie postupovalo podľa zákona, ale spätne vyhodnocujeme, že odo dňa vyhlásenia volieb mal byť každý dar prijatý priamo na transparentnom účte KDH k regionálnym a komunálnym voľbám, aby mohli voliči okamžite vidieť, kto prispel na kampaň KDH," konštatuje hnutie v stanovisku, ktoré TASR poskytla jeho hovorkyňa Lenka Halamová.



KDH uviedlo, že tento rok prijalo dary v celkovej výške 219.653 eur. Tie použili aj na volebné kampane svojich kandidátov i na volebnú kampaň hnutia. Okrem toho si KDH pre voľby zobralo pôžičku vo výške 100.000 eur. Dary a pôžička, teda financie mimo príspevku zo štátneho rozpočtu, predstavovali spolu 319.653 eur. Aby KDH rozptýlilo pochybnosti o údajnom zatajovaní darcov, zverejnilo ich kompletný zoznam. Celkovo ide o 124 darcov.



"Stanoviskom, ktorým sme zdanlivé nejasnosti zodpovedali nad rámec zákona, považujeme tému za uzavretú," odkazuje KDH. Majerský sa však nechal počuť, že ho nepresnosti v jeho vyjadreniach na túto tému mrzia. Odôvodnil to vyčerpanosťou po skončení kampane i nesprávnym pospájaním informácií. Právomocou na právne úkony vo veci financovania kampane bol poverený ústredný tajomník hnutia Marek Michalčík.



KDH tiež skonštatovalo, že vyslovenie podpory Kusému ako kandidátovi na primátora Bratislavy bolo rozhodnutím mestských štruktúr KDH. Predsedníctvo KDH na základe výsledkov volieb očakáva vyvodenie politickej zodpovednosti vedenia bratislavského KDH.



Policajný prezident Štefan Hamran 11. novembra povedal, že polícia preverí financovanie volebnej kampane neúspešného kandidáta na primátora Bratislavy Rudolfa Kusého. Mimoparlamentné hnutie KDH a Kusý, mali podľa Denníka N v kampani utajiť sponzorov.