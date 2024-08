KDH pripojí podpisy potrebné na schôdzu o odvolávaní Šimkovičovej

Bratislava 7. augusta (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR za opozičné KDH pripoja podpisy potrebné na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu k návrhu na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS). Informoval o tom na sociálnej sieti predseda hnutia Milan Majerský. Zámer iniciovať schôdzu predstavilo v stredu opozičné PS.



"KDH od začiatku upozorňovalo, že Šimkovičová sa nikdy nemala stať ministerkou. Jej konanie vnímame, aj v kontexte ovládnutia RTVS, ako súčasť mocenských čistiek, ktoré vládna koalícia realizuje už od svojho nástupu, a ktorými si chce dosadiť do štátnej a verejnej správy svojich ľudí," napísal Majerský.



Hnutie vyzýva ministerku a vrcholných predstaviteľov jej rezortu, aby prestali s politikou pripomínajúcou čistky, ktoré si mnohí pamätajú z čias totalitného režimu. "Odmietame politickú nekultúrnosť, ktorú do verejného priestoru svojím rozhodovaním a spôsobmi vnáša SNS s jej nominantmi na čele rezortu kultúry," doplnil šéf KDH.



PS v stredu oznámilo, že začína zbierať podpisy na mimoriadnu schôdzu na odvolanie ministerky kultúry. Hnutie kritizuje odvolanie Alexandry Kusej z postu riaditeľky Slovenskej národnej galérie a Mateja Drličku z funkcie generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla. PS poukázalo aj na to, že za ostatné mesiace sektor kultúry ovládajú ľudia, ktorí mu vôbec nerozumejú a nevedia ho viesť.