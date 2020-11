KDH: Príspevok pre zdravotníkov je neadekvátny

Bratislava 25. novembra (TASR) – Príspevok pre zdravotníkov, ktorí v rámci pandemickej situácie spôsobenej novým koronavírusom pôsobili počas prvej vlny v prvej línii či červenej zóne, je podľa mimoparlamentného KDH iba symbolickým povšimnutím si rizík a nasadenia. Jeho výška je podľa hnutia zároveň neadekvátna. TASR o tom informoval hovorca KDH Stano Župa.



"Konečne nastal deň, keď Ministerstvo zdravotníctva SR zasiela 25 miliónov eur našim zdravotníkom na odmeny. Deje sa tak však po dlhých mesiacoch od ich služby, a navyše v rozhodne neadekvátnej výške," skonštatovala členka predsedníctva KDH Monika Kolejáková, podľa ktorej trval aj nákup antigénových testov podstatne kratšie.



Príspevok v takej výške, akú spomína rezort zdravotníctva, je podľa nej skôr "symbolické povšimnutie si obrovských rizík a maximálneho nasadenia, ktoré podstúpili, než adekvátna odmena". Vláda by preto podľa nej mala prehodnotiť priority a čo najskôr medzi ne zaradiť aj riešenie podmienok pre zdravotníkov, na ktorých boj s pandémiou stojí. Je to kľúčové nielen pre funkčnosť zdravotníctva počas pandémie, ale aj do budúcnosti.



Ministerstvo zdravotníctva SR rozdelí ďalším nemocniciam sumu vo výške takmer 24,2 milióna eur. Ide o odmeny za prácu zdravotníkov, ktorí v rámci pandemickej situácie spôsobenej novým koronavírusom pôsobili v prvej línii či červenej zóne. Odmeny dostanú aj neštátne zdravotnícke zariadenia. Predĺženie procesu vysvetľuje tým, že rezort chce peniaze rozdeliť čo najspravodlivejšie. Za jednu odpracovanú hodinu v prvej línii je výška odmeny stanovená zaokrúhlene na 0,99 eura za hodinu. Zdravotníckym pracovníkom v červenej zóne bola stanovená výška odmeny zaokrúhlene na 1,98 eura za hodinu. Vyplatené odmeny podliehajú štandardnej daňovej a odvodovej povinnosti.