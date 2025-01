KDH: Psychiatri pre dospelých by sa mohli starať i o deti od 15 rokov

Bratislava 27. januára (TASR) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) bude iniciovať zmenu, ktorá by umožnila, aby aj psychiatri pre dospelých mohli prijímať do starostlivosti dospievajúcich pacientov od 15 rokov. Ako jedno z riešení, ktoré majú zlepšiť starostlivosť o duševné zdravie detí a mládeže, to uviedli predstavitelia hnutia na pondelkovej tlačovej konferencii.



Poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) za KDH Miriam Lexmann oznámila, že pondelkový brífing je začiatkom série aktivít a výstupov KDH k téme duševného zdravia a bezpečnosti detí a podpore prorodinnej politiky. "Rodiny sú dnes pod veľkým tlakom, spoločenským, ideologickým a ekonomickým, ktorý spôsobuje neistotu rodičov, čo sa prirodzene podpisuje pod duševnú pohodu detí," upozornila. Spolu s detskou psychiatričkou Annou Kováčovou poukázala na negatívny vplyv nedostatku času, ktorý rodičia, vyčerpávajúco zabezpečujúci základný chod rodiny, majú na samotnú výchovu a spoločné chvíle s deťmi. "Práve tento spoločný čas, spoločné zážitky a diskusie pomáhajú spoznať reálne psychické prežívanie detí a pochopiť aj to, z čoho sú smutné, čoho sa obávajú," zdôraznili.



Poslanec Národnej rady SR za KDH Peter Stachura zvýraznil problém s nedostatkom psychológov a detských psychiatrov na Slovensku, osobitne v súvislosti s dospievajúcimi ľuďmi ako jednou z najohrozenejších skupín vystavených psychickým problémom, ktoré si vyžadujú odbornú pomoc. "Prídeme ako KDH preto s návrhom, aby sa aj psychiatri pre dospelých mohli starať o dospievajúcich od 15 rokov, aby tí neboli odkázaní na to, kedy sa dostanú k detskému psychiatrovi, ktorých je na celom Slovensku 44, pričom v niektorých regiónoch sú veľmi ťažko dostupní," upozornil Stachura.



Bývalý minister školstva a súčasný podpredseda parlamentného výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež, šport a cestovný ruch Ján Horecký (KDH) kritizoval kroky súčasného vedenia rezortu školstva v oblasti inklúzie a pedagogicko-psychologickej prevencie a poradenstva, vyzval preto na zabezpečenie činnosti tzv. supervízorov v školách, zvýšenú podporu samotných poradenských centier i mimovládnych organizácií, ktoré sa v téme duševného zdravia detí a mládeže angažujú. I vo svetle tragédie v Spišskej Starej Vsi navrhuje takisto zaviesť pre deti tzv. školskú kartu, ktorá by charakterizovala osobnosť dieťaťa, jeho výchovno-vzdelávacie potreby, prípadne špeciálnu starostlivosť, ktorú potrebuje. Riaditeľ školy by mal do tejto dokumentácie prístup v režime mlčanlivosti. "Už sa nesmie stať, že riaditeľ nevie, akého žiaka má na škole a akú starostlivosť potrebuje," zdôraznil Horecký.



Lexmann vyzvala aj na podporu mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa ochranou detí pred nástrahami sociálnych sietí, spomenula aj aktivity na pôde EP v tejto oblasti.