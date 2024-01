KDH rozhodne o lídrovi kandidátky do eurovolieb zrejme vo februári

Bratislava 7. januára (TASR) - Kresťansko-demokratické hnutie (KDH) rozhodne o lídrovi kandidátky do eurovolieb a o jej zložení na celorepublikovej rade, tá by mal byť vo februári. V rozhovore pre TASR to povedal predseda hnutia Milan Majerský. Súčasní europoslanci z KDH Miriam Lexmann a Ivan Štefanec by mali opätovne kandidovať.



"My máme systém, ktorý je možno konzervatívny, je zložitý, ale je aj spravodlivý vzhľadom na to, že máme takmer 6500 členov. Nie je jednoduché určiť kandidátku, preto celoslovenská rada KDH určuje, kto bude na kandidačnej listine do eurovolieb," priblížil Majerský. Nepovedal, či kandidátku povedie Lexmann. "To sa neodvážim povedať, keďže by som v podstate takýmto niečím porušil stanovy a chcem naozaj dodržiavať stanovy v každom jednom prípade," reagoval na otázku o lídrovi kandidátnej listiny.



Zatiaľ podľa slov Majerského KDH nerokovalo s inými stranami o tom, že by im mohli ponúknuť miesta na kandidátke. "Zatiaľ sme takú debatu so žiadnou inou politickou stranou nemali. Či k takej debate dôjde? Uvidíme, či nás niekto osloví," dodal.