KDH: Rozhodnutie nepostaviť nemocnicu na Rázsochách je nesprávne

Bratislava 29. mája (TASR) - Opozičné KDH považuje rozhodnutie vlády nepostaviť univerzitnú nemocnicu na Rázsochách, ale v Ružinove za neodborné, nesprávne a škodlivé pre pacientov na Slovensku. Uviedol to poslanec Národnej rady (NR) SR za KDH Peter Stachura. TASR o tom informovala hovorkyňa hnutia Lenka Halamová." vyhlásil Stachura.Poukázal na to, že národná nemocnica na Rázsochách mala spolu s ostatnými súčasťami Univerzitnej nemocnice Bratislava zabezpečiť jedinečné výkony pre všetkých občanov v krajine pod jednou strechou a zároveň byť národným centrom pre vedu a vzdelávanie.Poslanca NR SR Františka Majerského (KDH) sklamal aj výber lokality v Ružinove.doplnil.Za zlú správu označil Majerský, že po ukončení činnosti dosluhujúcich nemocníc na Kramároch a v Starom Meste sa časť univerzitnej zdravotnej starostlivosti bude musieť presunúť do súkromnej nemocnice Bory, čím štát stratí dosah na časť poskytovanej zdravotnej starostlivosti.Vláda v stredu odobrila výstavbu novej národnej nemocnice v bratislavskom Ružinove. Nemocnica by mala mať kapacitu 1015 lôžok a dokončená by mala byť najneskôr do konca roka 2032. V lokalite Rázsochy, kde mala nemocnica pôvodne stáť, chce štát najneskôr do roku 2031 postaviť Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) s kapacitou 446 lôžok.