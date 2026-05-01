KDH: Rozhodnutie SR vstúpiť do EÚ prinieslo stabilitu v regiónoch
Podľa KDH zároveň vidíme varovné signály s tým, že len v týchto dňoch Európsky parlament schválil výzvu na zmrazenie eurofondov pre Slovensko.
Bratislava 1. mája (TASR) - Slovensko patrí do Európy. V piatok si to pripomíname viac než inokedy. Je to už 22 rokov, čo Slovensko vstúpilo do Európskej únie. Toto rozhodnutie nám prinieslo stabilitu, nové príležitosti aj konkrétne výsledky v regiónoch. Opozičné parlamentné KDH to uviedlo na sociálnej sieti.
„Vďaka spolupráci s európskymi partnermi sa Slovensko rozvíja, modernizuje a dokáže lepšie čeliť výzvam dnešnej doby. Práve preto je kľúčové, aby Slovensko malo dobré a pevné vzťahy s krajinami Európskej únie. To sú naši prirodzení partneri, tam patríme hodnotovo, ekonomicky aj bezpečnostne,“ zdôraznilo KDH.
Pripomenulo, že aj vďaka tejto spolupráci sa Slovensku len pred nedávnom podarilo vyrokovať milióny eur pre východ krajiny, ktoré pôjdu do ciest, železníc aj podpory pracovných miest. „Bez aktívnej komunikácie s Európskou komisiou, kde som rokoval priamo s eurokomisárom, by sme o tieto zdroje mohli prísť,“ upozornil šéf KDH a poslanec Národnej rady SR Milan Majerský.
Podľa KDH zároveň vidíme varovné signály s tým, že len v týchto dňoch Európsky parlament schválil výzvu na zmrazenie eurofondov pre Slovensko. Podľa kresťanských demokratov je to silný politický odkaz, že smerovanie vlády a jej vzťahy s partnermi v Európe majú reálne dôsledky.
„Európska únia nie je samozrejmosť. Dnes si preto pripomíname, aké dôležité je byť jej súčasťou,“ dodalo KDH.
„Vďaka spolupráci s európskymi partnermi sa Slovensko rozvíja, modernizuje a dokáže lepšie čeliť výzvam dnešnej doby. Práve preto je kľúčové, aby Slovensko malo dobré a pevné vzťahy s krajinami Európskej únie. To sú naši prirodzení partneri, tam patríme hodnotovo, ekonomicky aj bezpečnostne,“ zdôraznilo KDH.
Pripomenulo, že aj vďaka tejto spolupráci sa Slovensku len pred nedávnom podarilo vyrokovať milióny eur pre východ krajiny, ktoré pôjdu do ciest, železníc aj podpory pracovných miest. „Bez aktívnej komunikácie s Európskou komisiou, kde som rokoval priamo s eurokomisárom, by sme o tieto zdroje mohli prísť,“ upozornil šéf KDH a poslanec Národnej rady SR Milan Majerský.
Podľa KDH zároveň vidíme varovné signály s tým, že len v týchto dňoch Európsky parlament schválil výzvu na zmrazenie eurofondov pre Slovensko. Podľa kresťanských demokratov je to silný politický odkaz, že smerovanie vlády a jej vzťahy s partnermi v Európe majú reálne dôsledky.
„Európska únia nie je samozrejmosť. Dnes si preto pripomíname, aké dôležité je byť jej súčasťou,“ dodalo KDH.